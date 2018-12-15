Патріарх Варфоломій вручить томос про автокефалію предстоятелю Української Церкви 6 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Константинопольський патріарх Варфоломій має намір вручити 6 січня томос (указ) про автокефалію предстоятелю Автокефальної Помісної Православної церкви України митрополиту Епифанию. Про це повідомили російському агентству ТАРС в суботу в прес-службі Вселенського патріархату, інформує УНН.
“Патріархат вітає успішне проведення об’єднавчого собору в Україні. Патріарх Варфоломій запросив митрополита Єпіфанія (в Стамбул) 6 січня, щоб вручити йому томос про автокефалію, — сказав співрозмовник агентства. — Патріарх в ході телефонної розмови привітав Єпіфанія з обранням (на цю посаду)”.
Нагадуємо, керівник Інформаційного відділу Київської патріархії, секретар Священного Синоду УПЦ КП Євстратій Зоря повідомив, згідно Статуту УПЦ, повний титул митрополита Епіфанія та назву новоствореної Помісної Церкви. “Згідно Статуту ім‘я Предстоятеля автокефальної помісної Православної Церкви України підноситься у всіх храмах Церкви за формулою “Блаженнійшого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України”, — вказав він. Щодо назви церкви він додав: “Офіційна назва згідно Статуту — Православна Церква України. Також можна вживати УПЦ (не плутати з МП)”.