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Патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии предстоятелю Украинской Церкви 6 января

Киев • УНН

 • 8670 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Константинопольский патриарх Варфоломей намерен вручить 6 января томос (указ) об автокефалии предстоятелю автокефальной Поместной Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. Об этом сообщили российскому агентству ТАСС в субботу в пресс-службе Вселенского патриархата, сообщает УНН.

Патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии предстоятелю Украинской Церкви 6 января

“Патриархат приветствует успешное проведение объединительного собора в Украине. Патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания (в Стамбул) 6 января, чтобы вручить ему томос об автокефалии, — сказал собеседник агентства. — Патриарх в ходе телефонного разговора поздравил Епифания с избранием (на эту должность)”.

Напоминаем, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии, секретарь Священного Синода УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, согласно Уставу УПЦ, полный титул митрополита Епифания и название вновь Поместной Церкви. “Согласно Уставу имя Предстоятеля автокефальной поместной Православной Церкви Украины возвышается во всех храмах Церкви по формуле “Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины”, — отметил он. Относительно названия церкви он добавил: “Официальное название согласно Уставу — Православная Церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)”.

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