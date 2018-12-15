Повідомлено повний титул Предстоятеля та назву новоствореної Помісної Церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Керівник Інформаційного відділу Київської патріархії, секретар Священного Синоду УПЦ КП Євстратій Зоря повідомив, згідно Статуту УПЦ, повний титул митрополита Епіфанія та назву новоствореної Помісної Церкви, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку.
“Згідно Статуту ім‘я Предстоятеля автокефальної помісної Православної Церкви України підноситься у всіх храмах Церкви за формулою “Блаженнійшого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України”, — вказав він у дописі на Facebook.
Він також повідомив про офіційну назву новоствореної Помісної Церкви: “Офіційна назва згідно Статуту — Православна Церква України. Також можна вживати УПЦ (не плутати з МП)”.
Як повідомляв УНН, Вселенський патріарх Варфоломій у телефонній розмові з новообраним митрополитом Київським Епіфанієм привітав його з обранням та благословив.
Нагадуємо, Митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній на голосуванні за предстоятеля нової автокефальної помісної Православної церкви України здобув перемогу над митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном з відривом у 20 голосів.