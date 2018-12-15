Вселенський патріарх привітав з обранням та благословив новообраного предстоятеля УПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Вселенський патріарх Варфоломій у телефонній розмові з новообраним митрополитом Київським Епіфанієм привітав його з обранням та благословив, повідомляє УНН з посиланням на українську редакцію BBC.
“Деякий час тому Епіфаній подзвонив до Варфоломія повідомити про обрання і попросив благословення, той його благословив і привітав”, — розповів співрозмовник BBC.
Це може означати, що Вселенський патріархат визнає об’єднавчий собор, який відбувся в столиці України.
Як раніше стало відомо, завтра, о 10:00 в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбудеться перша Літургія Предстоятеля єдиної помісної автокефальної Православної Церкви України.
Нагадуємо, 15 грудня Об’єднавчий Собор у Києві обрав Предстоятелем Помісної Православної Церкви України митрополита Епіфанія. Цього ж дня єпископи затвердили Статут Церкви.