Завтра відбудеться перша Літургія предстоятеля Автокефальної Помісної Православної Церкви України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Завтра, о 10:00 в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбудеться перша Літургія Предстоятеля єдиної помісної автокефальної Православної Церкви України, повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку речника УПЦ Київського патріархату архієпископа Євстратія (Зорі).
“16 грудня, завтра, о 10:00 в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбудеться перша Літургія Предстоятеля єдиної помісної автокефальної Православної Церкви України Блаженнійшого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України”, — вказано у повідомленні.
Нагадуємо, Митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній на голосуванні за предстоятеля нової автокефальної помісної Православної церкви України здобув перемогу над митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном з відривом у 20 голосів.
Як повідомляв УНН, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.