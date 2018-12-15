Митрополит Епіфаній переміг з відривом у 20 голосів - учасники Собору
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній на голосуванні за предстоятеля нової автокефальної помісної Православної церкви України здобув перемогу над митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном з відривом у 20 голосів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.
"Митрополит Луцький і Волинський Михаїл перед фінальним голосування зняв свою кандидатуру. Це допомогло митрополиту Переяславському та Білоцерківському Епіфанію перемогти митрополита Вінницького і Барського Симеона з відривом у 20 голосів", - повідомило видання з посиланням на учасників собору.
Нагадаємо, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.