Митрополит Епифаний победил с отрывом в 20 голосов - участники Собора
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний на голосовании за предстоятеля новой автокефальной поместной Православной церкви Украины одержал победу над митрополитом Винницким и Барским Симеоном с отрывом в 20 голосов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.
"Митрополит Луцкий и Волынский Михаил перед финальным голосования снял свою кандидатуру. Это помогло митрополиту Переяславскому и Белоцерковскому Епифанию победить митрополита Винницкого и Барского Симеона с отрывом в 20 голосов", - сообщило издание со ссылкой на участников Собора.
Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.
Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.