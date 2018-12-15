Митрополит Епифаний победил с отрывом в 20 голосов - участники Собора

"Митрополит Луцкий и Волынский Михаил перед финальным голосования снял свою кандидатуру. Это помогло митрополиту Переяславскому и Белоцерковскому Епифанию победить митрополита Винницкого и Барского Симеона с отрывом в 20 голосов", - сообщило издание со ссылкой на участников Собора.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.