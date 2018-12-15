Завтра состоится первая Литургия предстоятеля Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Завтра, в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоится первая Литургия Предстоятеля единой поместной автокефальной Православной Церкви Украины, сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу представителя УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия (Зори).
“16 декабря, завтра, в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоится первая Литургия Предстоятеля единой поместной автокефальной Православной Церкви Украины Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины”, — указано в сообщении.
Напоминаем, Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний на голосовании за предстоятеля новой автокефальной поместной Православной церкви Украины одержал победу над митрополитом Винницким и Барским Симеоном с отрывом в 20 голосов.
Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.