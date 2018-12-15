Вселенский патриарх поздравил с избранием и благословил новоизбранного Предстоятеля УПЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре с новоизбранным митрополитом Киевским Епифанием поздравил его с избранием и благословил, сообщает УНН со ссылкой на украинскую редакцию BBC.
“Некоторое время назад Епифаний позвонил Варфоломею сообщить об избрании и попросил благословения, то его благословил и поздравил”, — рассказал собеседник BBC.
Это может означать, что Вселенский патриархат признает объединительный собор, который состоялся в столице Украины.
Как ранее стало известно, завтра, в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоится первая Литургия Предстоятеля единой поместной автокефальной Православной Церкви Украины.
Напоминаем 15 декабря Объединительный Собор в Киеве избрал Предстоятелем Поместной Православной Церкви Украины митрополита Епифания. В этот же день епископы утвердили Устав Церкви.