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Сообщено полный титул Предстоятеля и название созданной Поместной Церкви

Киев • УНН

 • 13659 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Руководитель Информационного отдела Киевской патриархии, секретарь Священного Синода УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, согласно Уставу УПЦ, полный титул митрополита Епифания и название созданной Поместной церкви, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу.

Сообщено полный титул Предстоятеля и название созданной Поместной Церкви

“Согласно Уставу имя Предстоятеля автокефальной поместной Православной Церкви Украины возвышается во всех храмах Церкви по формуле “Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины”, — отметил он в заметке на Facebook.

Он также сообщил об официальном названии созданной Поместной церкви: “Официальное название согласно Уставу — Православная Церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)”.

Как сообщал УНН, Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре с новоизбранным митрополитом Киевским Епифанием поздравил его с избранием и благословил.

Напоминаем, Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний на голосовании за предстоятеля новой автокефальной поместной Православной церкви Украины одержал победу над митрополитом Винницким и Барским Симеоном с отрывом в 20 голосов.

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