Показали першу службу Епіфанія як голови нової Православної Церкви України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У мережі оприлюднили відео з фрагментами першої літургії предстоятеля єдиної помісної автокефальної Православної Церкви України (ПЦУ) Блаженнійшого Епіфанія, митрополита Київського і всієї України, яка відбулася 16 грудня у Михайлівському Золотоверхому соборі. Відео оприлюднили на сторінці ПЦУ у Facebook, передає УНН.
"Перша Літургія новообранного Предстоятеля Православної Церкви України блаженнійшого Епіфанія у Михайлівському Золотоверхому соборі (16.12.2018)", - йдеться у підписі до відео.
Його блаженству співслужив єпископат і духовенство об’єднаної Церкви.
У свою чергу Його блаженство, Митрополит Епіфаній подякував усім за теплі слова вітань і запевнив, що з Божою допомогою і спільній наполегливій праці "досягнемо не лише єдності всього українського Православ’я, але й спасіння власної душі. Предстоятель наголосив, що ми повинні любити навіть тих, хто нас ненавидить, адже гріх – розділяє, а любов здатна поєднати", пишуть Київські єпархіальні відомості.
Нагадаємо, ім'я Епіфанія виголосили на літургії у резиденції патріарха Константинопольського.
Як повідомляв УНН, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.