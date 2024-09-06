Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бывший нардеп Павел Ризаненко, который работал в российской оборонной компании, сбежал из Украины перед вторжением. Силовики разрабатывают план противодействия коллаборационистам и усиления контроля на границе.

На днях силовики должны представить наработанные решения для противодействия коллаборационистам и усиления контроля на границе. Это очень важный шаг, ведь список бывших и действующих политиков, которые сбежали за границу, чтобы избежать правосудия в Украине увеличивается с каждым днем. Среди таких лиц и бывший народный депутат Павел Ризаненко, пишет УНН.

Президент Владимир Зеленский 26 августа провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, на котором обсудили вопросы противодействия коллаборационистам, уголовные производства против тех, кто оправдывает агрессию россии, а также незаконное пересечение границы. Президент дал силовикам две недели для того, чтобы наработать и представить четкий план по решению этих вопросов.

Как известно, Павел Ризаненко с семьей долгое время проживал в рф и строил там свою карьеру. В частности, он работал в российской компании "ВМСПО-АВИСМА", которая полностью обеспечивает потребности российского ОПК в титановой продукции. Против этой компании Украина ввела санкции. Есть подозрения, что Ризаненко уехал из Украины перед самым началом полномасштабного вторжения не спроста, ведь, вероятно, ему готовилось подозрение за сотрудничество с подсанкционными компаниями рф.

Кроме того, Ризаненко может быть не просто обычным экс-нардепом, который сбежал от ответственности, а "выжидателем", который ждет сигнала от российских кураторов для дальнейших действий. Ведь, как известно, в компаниях, связанных с российским оборонным сектором, не работают обычные люди "с улицы".

Ризаненко является примером того, как политики пытались избежать ответственности, выезжая за границу. Чтобы обеспечить справедливость, его имя должно оставаться в фокусе внимания общества и правоохранителей, чтобы не случилось так, что он избежит наказания просто потому, что о нем все забудут. Не стоит забывать и о том, что народные депутаты Украины имеют доступ к государственной тайне, а учитывая длительные связи Ризаненко с россией, его точно не должны выпускать из-под контроля спецслужбы, чтобы не допустить "утечки" секретной информации врагу.

Ранее УНН уже напоминал список политических беглецов, которые в трудное для государства время выбрали путь бегства вместо защиты национальных интересов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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