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Зеленський провів нараду щодо незаконного перетину кордону: доповідали Клименко, Малюк, Сухачов

Київ • УНН

 • 41797 перегляди

Президент Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. Обговорили питання незаконного перетину кордону та протидії колаборантам, за два тижні мають представити план вирішення проблем.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. Зокрема, розглянули питання щодо фактів незаконного перетину кордону. За два тижні повинні напрацювати й представити чіткий план розв’язання проблемних питань, передає УНН.

Провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, були також Генеральний прокурор, керівник Державної прикордонної служби України

 - повідомив Зеленський.

За його словами, були доповіді щодо протидії колаборантам, стосовно кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію росії, служить цій війні проти України.

"Окремо розглянули питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину – доповідали Клименко, Малюк, Сухачов. Щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів доповідали керівники НАЗК, НАБУ та САП. За два тижні повинні напрацювати й представити чіткий план розв’язання проблемних питань – усі вони абсолютно зрозумілі. Потрібні дії

- сказав Зеленський.

Зеленський хоче покарати зрадників за кордоном: хто з політиків і олігархів втік з України під час війни 26.08.24, 19:05 • 188001 перегляд

Контекст

25 серпня ЗМІ повідомляли, що нардеп Артем  Дмитрук втік з країни.

Згодом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом України Артемом Дмитруком.

Також Дмитруку повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового. Його викликають до слідчого ДБР для проведення слідчих та процесуальних дій.

Президент Зеленський оголосив про проведення наради, присвяченої зрадникам, які втекли з країни.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП

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