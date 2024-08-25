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Зеленський скликає нараду щодо покарання зрадників, які втекли з України

Зеленський скликає нараду щодо покарання зрадників, які втекли з України

Київ • УНН

 • 101758 перегляди

Президент України оголосив про проведення наради з керівниками правоохоронних органів щодо покарання зрадників. Зустріч відбудеться завтра і розглядатиме питання покарання тих, хто працює проти держави та сприяє агресії Росії.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення наради, присвяченої зрадникам, які втекли з країни. Зустріч відбудеться завтра і буде спрямована на розгляд питань, пов'язаних із покаранням тих, хто працює проти держави, сприяє або виправдовує агресію Росії. Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення, передає УНН.

Деталі

"Ті, хто працює проти держави, допомагає або виправдовує агресію РФ, мають бути покарані, де б вони не ховалися", – заявив Зеленський.

Президент повідомив, що у нараді візьмуть участь керівники правоохоронних органів, зокрема СБУ, МВС, ДБР, а також очільники НАБУ, САП, голова ДПСУ, генеральний прокурор та представники розвідки. "Багато речей треба обговорити на цій зустрічі та зробити висновки", – додав Зеленський.

Ця нарада є черговим кроком у боротьбі з внутрішніми ворогами держави, що підтримують або сприяють агресору, і підкреслює рішучість української влади в притягненні до відповідальності всіх, хто загрожує національній безпеці.

Нагадаємо

ДБР почала розслідувати, як нардеп Артем Дмитрук виїхав з України і хто йому допоміг. Обшуки відбувалися, зокрема, у працівників ДПСУ.

Незаконний виїзд нардепа Дмитрука з України: відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників Держприкордонслужби25.08.24, 20:04 • 32483 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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