Зеленський скликає нараду щодо покарання зрадників, які втекли з України
Київ • УНН
Президент України оголосив про проведення наради з керівниками правоохоронних органів щодо покарання зрадників. Зустріч відбудеться завтра і розглядатиме питання покарання тих, хто працює проти держави та сприяє агресії Росії.
Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення наради, присвяченої зрадникам, які втекли з країни. Зустріч відбудеться завтра і буде спрямована на розгляд питань, пов'язаних із покаранням тих, хто працює проти держави, сприяє або виправдовує агресію Росії. Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення, передає УНН.
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"Ті, хто працює проти держави, допомагає або виправдовує агресію РФ, мають бути покарані, де б вони не ховалися", – заявив Зеленський.
Президент повідомив, що у нараді візьмуть участь керівники правоохоронних органів, зокрема СБУ, МВС, ДБР, а також очільники НАБУ, САП, голова ДПСУ, генеральний прокурор та представники розвідки. "Багато речей треба обговорити на цій зустрічі та зробити висновки", – додав Зеленський.
Ця нарада є черговим кроком у боротьбі з внутрішніми ворогами держави, що підтримують або сприяють агресору, і підкреслює рішучість української влади в притягненні до відповідальності всіх, хто загрожує національній безпеці.
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