Зеленский созывает совещание по наказанию предателей, которые сбежали из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении совещания, посвященного сбежавшим из страны предателям. Встреча состоится завтра и будет направлена на рассмотрение вопросов, связанных с наказанием тех, кто работает против государства, способствует или оправдывает агрессию России. Об этом Зеленский сообщил во время вечернего обращения, передает УНН.

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«Те, кто работает против государства, помогает или оправдывает агрессию РФ, должны быть наказаны, где бы они ни прятались», - заявил Зеленский.

Президент сообщил, что в совещании примут участие руководители правоохранительных органов, в частности СБУ, МВД, ГБР, а также руководители НАБУ, САП, глава ГПСУ, генеральный прокурор и представители разведки. «Многие вещи надо обсудить на этой встрече и сделать выводы», - добавил Зеленский.

Это совещание является очередным шагом в борьбе с внутренними врагами государства, поддерживающими или способствующими агрессору, и подчеркивает решимость украинской власти в привлечении к ответственности всех, кто угрожает национальной безопасности.

Напомним,

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