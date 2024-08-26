Зеленский провел совещание по незаконному пересечению границы: докладывали Клименко, Малюк, Сухачев

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов. В частности, рассмотрели вопрос о фактах незаконного пересечения границы. За две недели должны наработать и представить четкий план решения проблемных вопросов, передает УНН.

Провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, были также Генеральный прокурор, руководитель Государственной пограничной службы Украины - сообщил Зеленский.

По его словам, были доклады по противодействию коллаборационистам, относительно уголовных производств в отношении тех, кто оправдывает агрессию России, служит этой войне против Украины.

«Отдельно рассмотрели вопрос о границе, по фактам незаконного пересечения - докладывали Клименко, Малюк, Сухачев. По антикоррупционной программе и состоянию всех мероприятий докладывали руководители НАПК, НАБУ и САП. За две недели должны наработать и представить четкий план решения проблемных вопросов - все они абсолютно понятны. Нужны действия - сказал Зеленский.

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Контекст

25 августа СМИ сообщали, что нардеп Артем Дмитрук сбежал из страны.

Впоследствии правоохранители открыли уголовное производство по факту возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Украины Артемом Дмитруком.

Также Дмитруку сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Его вызывают к следователю ГБР для проведения следственных и процессуальных действий.

Президент Зеленский объявил о проведении совещания, посвященного сбежавшим из страны предателям.