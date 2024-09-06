Спіймати не можна відпустити: чи вдасться екснардепу Різаненку уникнути правосуддя

Днями силовики мають представити напрацьовані рішення для протидії колаборантам та посилення контролю на кордоні. Це дуже важливий крок, адже список колишніх і чинних політиків, які втекли за кордон, щоб уникнути правосуддя в Україні збільшується з кожним днем. Серед таких осіб і колишній народний депутат Павло Різаненко, пише УНН.

Президент Володимир Зеленський 26 серпня провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, на якій обговорили питання протидії колаборантам, кримінальні провадження проти тих, хто виправдовує агресію росії, а також незаконний перетин кордону. Президент дав силовикам два тижні для того, щоб напрацювати і представити чіткий план щодо розв’язання цих питань.

Як відомо, Павло Різаненко з сім’єю довгий час проживав в рф і будував там свою кар’єру. Зокрема, він працював у російській компанії "ВМСПО-АВИСМА", яка повністю забезпечує потреби російського ОПК в титановій продукції. Проти цієї компанії Україна ввела санкції. Є підозри, що Різаненко виїхав з України перед самим початком повномасштабного вторгнення не спроста, адже, ймовірно, йому готувалася підозра за співпрацю з підсанкційними компаніями рф.

Окрім того, Різаненко може бути не просто звичайним екснардепом, який втік від відповідальності, а "почекуном", який чекає сигналу від російських кураторів для подальших дій. Адже, як відомо, в компаніях, пов’язаних з російським оборонним сектором, не працюють звичайні люди "з вулиці".

Різаненко є прикладом того, як політики намагалися уникнути відповідальності, виїжджаючи за кордон. Щоб забезпечити справедливість, його ім’я повинно залишатися у фокусі уваги суспільства та правоохоронців, аби не сталося так, що він уникне покарання просто через те, що про нього всі забудуть. Не варто забувати й про те, що народні депутати України мають доступ до держаної таємниці, а зважаючи на тривалі зв'язки Різаненка з росією, його точно не мають випускати з під контролю спецслужби, щоб не допустити "витоку"секретної інформації ворогу.

Раніше УНН вже нагадував список політичних втікачів, які в скрутний для держави час обрали шлях втечі замість захисту національних інтересів.