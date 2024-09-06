Спіймати не можна відпустити: чи вдасться екснардепу Різаненку уникнути правосуддя
Київ • УНН
Колишній нардеп Павло Різаненко, який працював у російській оборонній компанії, втік з України перед вторгненням. Силовики розробляють план протидії колаборантам та посилення контролю на кордоні.
Днями силовики мають представити напрацьовані рішення для протидії колаборантам та посилення контролю на кордоні. Це дуже важливий крок, адже список колишніх і чинних політиків, які втекли за кордон, щоб уникнути правосуддя в Україні збільшується з кожним днем. Серед таких осіб і колишній народний депутат Павло Різаненко, пише УНН.
Президент Володимир Зеленський 26 серпня провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, на якій обговорили питання протидії колаборантам, кримінальні провадження проти тих, хто виправдовує агресію росії, а також незаконний перетин кордону. Президент дав силовикам два тижні для того, щоб напрацювати і представити чіткий план щодо розв’язання цих питань.
Як відомо, Павло Різаненко з сім’єю довгий час проживав в рф і будував там свою кар’єру. Зокрема, він працював у російській компанії "ВМСПО-АВИСМА", яка повністю забезпечує потреби російського ОПК в титановій продукції. Проти цієї компанії Україна ввела санкції. Є підозри, що Різаненко виїхав з України перед самим початком повномасштабного вторгнення не спроста, адже, ймовірно, йому готувалася підозра за співпрацю з підсанкційними компаніями рф.
Окрім того, Різаненко може бути не просто звичайним екснардепом, який втік від відповідальності, а "почекуном", який чекає сигналу від російських кураторів для подальших дій. Адже, як відомо, в компаніях, пов’язаних з російським оборонним сектором, не працюють звичайні люди "з вулиці".
Різаненко є прикладом того, як політики намагалися уникнути відповідальності, виїжджаючи за кордон. Щоб забезпечити справедливість, його ім’я повинно залишатися у фокусі уваги суспільства та правоохоронців, аби не сталося так, що він уникне покарання просто через те, що про нього всі забудуть. Не варто забувати й про те, що народні депутати України мають доступ до держаної таємниці, а зважаючи на тривалі зв'язки Різаненка з росією, його точно не мають випускати з під контролю спецслужби, щоб не допустити "витоку"секретної інформації ворогу.
Раніше УНН вже нагадував список політичних втікачів, які в скрутний для держави час обрали шлях втечі замість захисту національних інтересів.