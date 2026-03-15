Пограничники уничтожили технику, склады боеприпасов и миномет россиян
Киев • УНН
Бригада ГПСУ ликвидировала два транспортных средства, миномет и два полевых склада. Также уничтожена точка взлета FPV-дронов и два укрытия захватчиков.
Подразделения бригады "Стальной Кордон" Государственной пограничной службы Украины нанесли удары по позициям российских войск и уничтожили технику и полевые склады оккупантов. Об этом сообщили в ГПСУ, пишет УНН.
Подробности
По данным пограничников, в результате боевой работы были ликвидированы два транспортных средства, два полевых склада боеприпасов, миномет, точка взлета FPV-дронов и два укрытия российских военных.
В бригаде "Стальной Кордон" также опубликовали видео боевой работы в своем Telegram-канале, где показан момент уничтожения техники и позиций оккупантов.
