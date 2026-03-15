Прикордонники знищили техніку, склади боєприпасів та міномет росіян
Київ • УНН
Бригада ДПСУ ліквідувала два транспортні засоби, міномет та два польові склади. Також знищено точку зльоту FPV-дронів та два укриття загарбників.
Підрозділи бригади "Сталевий Кордон" Державної прикордонної служби України завдали ударів по позиціях російських військ і знищили техніку та польові склади окупантів. Про це повідомили у ДПСУ, пише УНН.
Деталі
За даними прикордонників, у результаті бойової роботи було ліквідовано два транспортні засоби, два польові склади боєприпасів, міномет, точку зльоту FPV-дронів та два укриття російських військових.
У бригаді "Сталевий Кордон" також опублікували відео бойової роботи у своєму Telegram-каналі, де показано момент знищення техніки та позицій окупантів.
