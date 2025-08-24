Пограничники показали уничтожение дронами вражеской телевышки и склада горючего оккупантов

Операторы боевых дронов подразделения ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" 5 пограничного отряда уничтожили телекоммуникационную вышку и склад с горюче-смазочными материалами российских захватчиков. Об этом сообщает Госпогранслужба и публикует соответствующее видео, информирует УНН.

Отмечается, что события имели место на Северо-Слобожанском направлении фронта, где также были уничтожены укрытия и блиндажи врага,

Ликвидирована минометная установка противника, выведен из строя терминал спутниковой связи врага, поражено укрытие вражеских операторов FPV-дронов, ликвидирована группа противника во время обустройства фортификационных сооружений. Кроме этого, враг понес потери и в живой силе