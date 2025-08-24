Пограничники показали уничтожение дронами вражеской телевышки и склада горючего оккупантов

$41.220.00
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 32524 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 34430 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 33544 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 21439 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 45302 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 31992 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 31042 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25625 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25027 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14097 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Минсоцполитики о солидарной пенсионной системе: из этих взносов не должны платиться специальные пенсии23 августа, 15:16 • 8620 просмотра
В ОП заявили, что наработка гарантий безопасности сейчас идет по двум трекам23 августа, 15:44 • 7540 просмотра
Экс-директора черкасской поликлиники подозревают в растрате 2,5 млн грн городского бюджета23 августа, 16:04 • 4258 просмотра
Более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации из двух областей Украины23 августа, 16:26 • 8964 просмотра
В Литве сообщили о раскрытии "особо дерзкой" схемы обхода санкций против рф23 августа, 16:35 • 5602 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 32524 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 26110 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 33544 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 28715 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 45302 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Урсула фон дер Ляйен
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Польша
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 31042 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 19783 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 21531 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 24136 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 31516 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
КАБ-500
Нефть
КАБ-250
ATACMS

Пограничники показали уничтожение дронами вражеской телевышки и склада горючего оккупантов

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Операторы дронов "Прайм" 5 пограничного отряда уничтожили телекоммуникационную вышку и склад горюче-смазочных материалов россиян. Также ликвидированы минометная установка, терминал спутниковой связи и укрытие врага.

Пограничники показали уничтожение дронами вражеской телевышки и склада горючего оккупантов

Операторы боевых дронов подразделения ударных беспилотных авиационных комплексов "Прайм" 5 пограничного отряда уничтожили телекоммуникационную вышку и склад с горюче-смазочными материалами российских захватчиков. Об этом сообщает Госпогранслужба и публикует соответствующее видео, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что события имели место на Северо-Слобожанском направлении фронта, где также были уничтожены укрытия и блиндажи врага,

Ликвидирована минометная установка противника, выведен из строя терминал спутниковой связи врага, поражено укрытие вражеских операторов FPV-дронов, ликвидирована группа противника во время обустройства фортификационных сооружений. Кроме этого, враг понес потери и в живой силе

- говорится в сообщении к видео.

Напомним

На днях бойцы пограничной бригады "Гарт" показали поражение с помощью FPV-дронов на огневых позициях врага вблизи Волчанска пушку, миномет и крупнокалиберный пулемет.

Ранее бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ поразили вражеский танк и уничтожили квадроцикл, пушку и пехоту оккупантов. Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

Силы обороны подтвердили поражение вражеского эшелона на Запорожье и показали видео20.08.25, 16:32 • 3389 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Государственная пограничная служба Украины
Вооруженные силы Украины
Беспилотный летательный аппарат