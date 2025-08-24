Пограничники показали уничтожение дронами вражеской телевышки и склада горючего оккупантов
Киев • УНН
Операторы дронов "Прайм" 5 пограничного отряда уничтожили телекоммуникационную вышку и склад горюче-смазочных материалов россиян. Также ликвидированы минометная установка, терминал спутниковой связи и укрытие врага.
Отмечается, что события имели место на Северо-Слобожанском направлении фронта
Подробности
Отмечается, что события имели место на Северо-Слобожанском направлении фронта, где также были уничтожены укрытия и блиндажи врага,
Ликвидирована минометная установка противника, выведен из строя терминал спутниковой связи врага, поражено укрытие вражеских операторов FPV-дронов, ликвидирована группа противника во время обустройства фортификационных сооружений. Кроме этого, враг понес потери и в живой силе
Напомним
На днях бойцы пограничной бригады "Гарт" показали поражение с помощью FPV-дронов на огневых позициях врага вблизи Волчанска пушку, миномет и крупнокалиберный пулемет.
Ранее бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ поразили вражеский танк и уничтожили квадроцикл, пушку и пехоту оккупантов. Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.
