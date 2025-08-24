Прикордонники показали знищення дронами ворожої телевежі та складу пального окупантів
Київ • УНН
Оператори дронів "Прайм" 5 прикордонного загону знищили телекомунікаційну вежу та склад паливно-мастильних матеріалів росіян. Також ліквідовано мінометну установку, термінал супутникового зв’язку та укриття ворога.
Оператори бойових дронів підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів "Прайм" 5 прикордонного загону знищили телекомунікаційну вежу та склад із паливно-мастильними матеріалами російських загарбників. Про це повідомляє Держприкордонслужба і публікує відповідне відео, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що події мали місце на Північно-Слобожанському напрямку фронту, де також були знищені укриття та бліндажі ворога,
Ліквідовано мінометну установку противника, виведено з ладу термінал супутникового зв’язку ворога, уражено укриття ворожих операторів FPV-дронів, ліквідовано групу противника під час облаштування фортифікаційних споруд. Окрім цього, ворог поніс втрати й в живій силі
Нагадаємо
Днями бійці прикордонної бригади "Гарт" показали ураження за допомогою FPV-дронів на вогневих позиціях ворога поблизу Вовчанська гармату, міномет та великокаліберний кулемет.
Раніше бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ уразили ворожий танк та знищили квадроцикл, гармату і піхоту окупантів. Відповідне відео оприлюднено у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
Сили оборони підтвердили знищення ворожого ешелону на Запоріжжі та показали відео20.08.25, 16:32 • 3389 переглядiв