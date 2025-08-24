Прикордонники показали знищення дронами ворожої телевежі та складу пального окупантів

Оператори бойових дронів підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів "Прайм" 5 прикордонного загону знищили телекомунікаційну вежу та склад із паливно-мастильними матеріалами російських загарбників. Про це повідомляє Держприкордонслужба і публікує відповідне відео, інформує УНН.

Зазначається, що події мали місце на Північно-Слобожанському напрямку фронту, де також були знищені укриття та бліндажі ворога,

Ліквідовано мінометну установку противника, виведено з ладу термінал супутникового зв’язку ворога, уражено укриття ворожих операторів FPV-дронів, ліквідовано групу противника під час облаштування фортифікаційних споруд. Окрім цього, ворог поніс втрати й в живій силі