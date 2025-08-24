Прикордонники показали знищення дронами ворожої телевежі та складу пального окупантів

$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 32511 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 34416 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 33536 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 21434 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 45295 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 31991 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 31041 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25625 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25027 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14097 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Теги
Автори
Мінсоцполітики про солідарну пенсійну систему: з цих внесків не мають платитися спеціальні пенсії23 серпня, 15:16 • 8620 перегляди
В ОП заявили, що напрацювання гарантій безпеки наразі триває по двом трекам 23 серпня, 15:44 • 7540 перегляди
Ексдиректора черкаської поліклініки підозрюють у розтраті 2,5 млн грн міського бюджету23 серпня, 16:04 • 4258 перегляди
Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України23 серпня, 16:26 • 8964 перегляди
У Литві повідомила про розкриття "особливо зухвалої" схеми обходу санкцій проти рф23 серпня, 16:35 • 5602 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 26104 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 33536 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 28710 перегляди
Прикордонники показали знищення дронами ворожої телевежі та складу пального окупантів

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Оператори дронів "Прайм" 5 прикордонного загону знищили телекомунікаційну вежу та склад паливно-мастильних матеріалів росіян. Також ліквідовано мінометну установку, термінал супутникового зв’язку та укриття ворога.

Прикордонники показали знищення дронами ворожої телевежі та складу пального окупантів

Оператори бойових дронів підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів "Прайм" 5 прикордонного загону знищили телекомунікаційну вежу та склад із паливно-мастильними матеріалами російських загарбників. Про це повідомляє Держприкордонслужба і публікує відповідне відео, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що події мали місце на Північно-Слобожанському напрямку фронту, де також були знищені укриття та бліндажі ворога,

Ліквідовано мінометну установку противника, виведено з ладу термінал супутникового зв’язку ворога, уражено укриття ворожих операторів FPV-дронів, ліквідовано групу противника під час облаштування фортифікаційних споруд. Окрім цього, ворог поніс втрати й в живій силі

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

Днями бійці прикордонної бригади "Гарт" показали ураження за допомогою FPV-дронів на вогневих позиціях ворога поблизу Вовчанська гармату, міномет та великокаліберний кулемет.

Раніше бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ уразили ворожий танк та знищили квадроцикл, гармату і піхоту окупантів. Відповідне відео оприлюднено у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Сили оборони підтвердили знищення ворожого ешелону на Запоріжжі та показали відео20.08.25, 16:32 • 3389 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Державна прикордонна служба України
Збройні сили України
Безпілотний літальний апарат