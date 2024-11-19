Погода в Украине: где сегодня ожидаются дожди и какие температурные показатели
Киев • УНН
В Украине сегодня преимущественно облачная погода с прояснениями, температура от +5 до +12°C. На западе возможны небольшие дожди, в остальных регионах без осадков.
Сегодня в Украине ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. Температурный режим будет умеренным, со средней дневной температурой от +5 до +7°C. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В западных регионах, в частности во Львове, возможны небольшие дожди. В других городах страны будет облачно, но осадков не предвидится.
- Киев: +5..+7°C, облачно с прояснениями, без осадков.
- Львов: +5..+7°C, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- Днепр: +7..+9°C, облачно с прояснениями, без осадков.
- Одесса: +10..+12°C, облачно с прояснениями, без осадков.
- Харьков: +5..+7°C, облачно с прояснениями, без осадков.
- Донецк: +7..+9°C, облачно с прояснениями, без осадков.
- Луганск: +7..+9°C, облачно с прояснениями, без осадков.
- Симферополь: +10..+12°C, облачно с прояснениями, без осадков.
- Мелитополь: +10..+12°C, облачно с прояснениями, без осадков.
Сегодня по всей стране сохраняется умеренный температурный режим, что сделает день достаточно прохладным.
Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и дождь 13 ноября13 нояб. 2024, 05:52 • 20673 просмотра