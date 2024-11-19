Погода в Украине: где сегодня ожидаются дожди и какие температурные показатели

Сегодня в Украине ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. Температурный режим будет умеренным, со средней дневной температурой от +5 до +7°C. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В западных регионах, в частности во Львове, возможны небольшие дожди. В других городах страны будет облачно, но осадков не предвидится.

- Киев: +5..+7°C, облачно с прояснениями, без осадков.

- Львов: +5..+7°C, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

- Днепр: +7..+9°C, облачно с прояснениями, без осадков.

- Одесса: +10..+12°C, облачно с прояснениями, без осадков.

- Харьков: +5..+7°C, облачно с прояснениями, без осадков.

- Донецк: +7..+9°C, облачно с прояснениями, без осадков.

- Луганск: +7..+9°C, облачно с прояснениями, без осадков.

- Симферополь: +10..+12°C, облачно с прояснениями, без осадков.

- Мелитополь: +10..+12°C, облачно с прояснениями, без осадков.

Сегодня по всей стране сохраняется умеренный температурный режим, что сделает день достаточно прохладным.

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