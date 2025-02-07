Погода в Украине 7 февраля: где ожидается снег и какие будут температуры

ukenru
Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 117916 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
6 февраля, 15:28 • 122421 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
6 февраля, 12:08 • 128442 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
6 февраля, 11:48 • 129120 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Эксклюзив
НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
6 февраля, 11:04 • 122506 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
6 февраля, 09:26 • 117736 просмотра

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

Эксклюзив
Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов
6 февраля, 08:38 • 114934 просмотра

Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР
6 февраля, 07:36 • 107673 просмотра

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
5 февраля, 20:14 • 119831 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 125696 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф, вероятно, запустила "Орешник" по Киеву, но он не долетел и упал на территории рф - Forbes

рф, вероятно, запустила "Орешник" по Киеву, но он не долетел и упал на территории рф - Forbes

6 февраля, 20:57 • 77271 просмотра
В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

6 февраля, 21:09 • 44664 просмотра
США захватили второй самолет правительства Венесуэлы в Доминиканской Республике

США захватили второй самолет правительства Венесуэлы в Доминиканской Республике

6 февраля, 21:17 • 28246 просмотра
Оккупанты завершили принудительную паспортизацию: что грозит украинцам без паспорта рф

Оккупанты завершили принудительную паспортизацию: что грозит украинцам без паспорта рф

6 февраля, 22:03 • 58942 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока

Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока

04:14 • 38161 просмотра
публикации
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 158291 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 171490 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 184671 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 189285 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 215134 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 77050 просмотра
Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

6 февраля, 16:50 • 102574 просмотра
Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

6 февраля, 14:59 • 106817 просмотра
Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

6 февраля, 12:32 • 128501 просмотра
Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

6 февраля, 12:27 • 124882 просмотра
Актуальное
Погода в Украине 7 февраля: где ожидается снег и какие будут температуры

Погода в Украине 7 февраля: где ожидается снег и какие будут температуры

Киев  •  УНН

 • 10637 просмотра

Read in English

В Украине 7 февраля будет преимущественно облачная погода с прояснениями, снег возможен только в Крыму. Температура воздуха будет колебаться от -3°C до +3°C в зависимости от региона.

7 февраля на территории Украины будет преобладать облачная погода с прояснениями, и только в Крыму возможны небольшие осадки в виде снега. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Температурные показатели в большинстве регионов будут близкими к нулю. В западных и центральных областях температура воздуха будет колебаться от -1 до +2°C, в южных - от +1 до +3°C, а на востоке и юго-востоке - от -3 до -1°C.

Image

В столице температура будет колебаться от -1°C до +1°C, облачно с прояснениями, без осадков. День будет прохладным, но без дождей или снега.

Что касается Львова, то здесь также будет облачно с периодическими прояснениями. Температура воздуха составит от 0°C до +2°C. В городе не предвидится дождей или снега.

В Днепре прогнозируется облачная погода с прояснениями, температура будет колебаться от 0°C до -2°C. Осадков не ожидается. На юг страны, в Одессе, температура будет держаться в пределах +1°C...+3°C, облачно с прояснениями. Погода будет без осадков, комфортная для прогулок.

В Харькове температура составит от -3°C до -1°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. В Донецке температура будет колебаться от -3°C до -1°C, облачно с прояснениями. Без осадков. Подобную погоду ощутит Луганск с температурой от -3°C до -1°C. Прогнозируется облачность с периодическими прояснениями, без осадков.

В Крыму, в частности в Симферополе, возможен небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от 0°C до +2°C, облачно.

В общем, 7 февраля в Украине будет преобладать облачная погода, но сильных осадков не ожидается, за исключением Крыма, где возможен небольшой снег. Средняя температура по стране будет колебаться от -1°C до +1°C, что создаст прохладные условия для пребывания на улице.

Погода в Украине: где сегодня ожидается снег и какие температурные показатели06.02.25, 06:30 • 79094 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКиевКиевская область
dneprДнепр
krymКрым
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск
donetskДонецк
lvovЛьвов
odessaОдесса
kievКиев
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы