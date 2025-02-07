Погода в Украине 7 февраля: где ожидается снег и какие будут температуры

7 февраля на территории Украины будет преобладать облачная погода с прояснениями, и только в Крыму возможны небольшие осадки в виде снега. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Температурные показатели в большинстве регионов будут близкими к нулю. В западных и центральных областях температура воздуха будет колебаться от -1 до +2°C, в южных - от +1 до +3°C, а на востоке и юго-востоке - от -3 до -1°C.

В столице температура будет колебаться от -1°C до +1°C, облачно с прояснениями, без осадков. День будет прохладным, но без дождей или снега.

Что касается Львова, то здесь также будет облачно с периодическими прояснениями. Температура воздуха составит от 0°C до +2°C. В городе не предвидится дождей или снега.

В Днепре прогнозируется облачная погода с прояснениями, температура будет колебаться от 0°C до -2°C. Осадков не ожидается. На юг страны, в Одессе, температура будет держаться в пределах +1°C...+3°C, облачно с прояснениями. Погода будет без осадков, комфортная для прогулок.

В Харькове температура составит от -3°C до -1°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. В Донецке температура будет колебаться от -3°C до -1°C, облачно с прояснениями. Без осадков. Подобную погоду ощутит Луганск с температурой от -3°C до -1°C. Прогнозируется облачность с периодическими прояснениями, без осадков.

В Крыму, в частности в Симферополе, возможен небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от 0°C до +2°C, облачно.

В общем, 7 февраля в Украине будет преобладать облачная погода, но сильных осадков не ожидается, за исключением Крыма, где возможен небольшой снег. Средняя температура по стране будет колебаться от -1°C до +1°C, что создаст прохладные условия для пребывания на улице.

Погода в Украине: где сегодня ожидается снег и какие температурные показатели