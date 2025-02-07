Погода в Україні 7 лютого: де очікується сніг та які будуть температури

7 лютого на території України переважатиме хмарна погода з проясненнями, і лише в Криму можливі невеликі опади у вигляді снігу. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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Температурні показники в більшості регіонів будуть близькими до нуля. У західних та центральних областях температура повітря коливатиметься від -1 до +2°C, у південних – від +1 до +3°C, а на сході та південно-сході – від -3 до -1°C.

У столиці температура коливатиметься від -1°C до +1°C, хмарно з проясненнями, без опадів. День буде прохолодним, але без дощів чи снігу.

Щодо Львову, то тут також буде хмарно з періодичними проясненнями. Температура повітря становитиме від 0°C до +2°C. У місті не передбачається дощів чи снігу.

У Дніпрі прогнозується хмарна погода з проясненнями, температура коливатиметься від 0°C до -2°C. Опадів не очікується. На південь країни, в Одесі, температура триматиметься в межах +1°C…+3°C, хмарно з проясненнями. Погода буде без опадів, комфортна для прогулянок.

У Харкові температура становитиме від -3°C до -1°C. Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. У Донецьку температура коливатиметься від -3°C до -1°C, хмарно з проясненнями. Без опадів. Подібну погоду відчує Луганськ з температурою від -3°C до -1°C. Прогнозується хмарність з періодичними проясненнями, без опадів.

У Криму, зокрема в Сімферополі, можливий невеликий сніг. Температура повітря коливатиметься від 0°C до +2°C, хмарно.

Загалом, 7 лютого в Україні переважатиме хмарна погода, але сильних опадів не очікується, за винятком Криму, де можливий невеликий сніг. Середня температура по країні коливатиметься від -1°C до +1°C, що створить прохолодні умови для перебування на вулиці.

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