Погода в Украине 29 января: где будет теплее всего и стоит ли брать зонтик

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В Украине ожидается облачная погода с температурой от +7 до +13 градусов. На западе возможны небольшие дожди, остальная территория останется без осадков.

29 января принесет в Украину относительно теплую и преимущественно сухую погоду. Почти по всей территории страны будет царить облачная атмосфера с периодическими прояснениями. Существенных осадков не ожидается, за исключением некоторых западных регионов, где возможны небольшие дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в столице синоптики прогнозируют комфортную температуру воздуха в пределах +7..+9°C. Небо будет оставаться преимущественно облачным, но без дождя. Аналогичная картина будет наблюдаться и на востоке страны, в частности в Харькове, Луганске и Донецке, где температура также будет достигать +7..+9°C. 

На западе Украины, в частности во Львове, ожидается несколько выше температура - +11..+13°C. Однако местами возможны небольшие дожди. Центральные и южные области, такие как Днепр, Одесса, Симферополь и Мелитополь, получат порцию мягкого тепла с температурами от +9 до +13°C. 

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В целом 29 января в Украине пройдет без значительных погодных потрясений. Относительно теплая температура для этого периода года и отсутствие осадков сделают день комфортным для прогулок и путешествий.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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