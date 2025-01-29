Погода в Україні 29 січня: де буде найтепліше та чи варто брати парасольку

29 січня принесе в Україну відносно теплу і переважно суху погоду. Майже по всій території країни пануватиме хмарна атмосфера з періодичними проясненнями. Суттєвих опадів не очікується, за винятком деяких західних регіонів, де можливі невеликі дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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Згідно з інформацією, у столиці синоптики прогнозують комфортну температуру повітря в межах +7..+9°C. Небо залишатиметься переважно хмарним, але без дощу. Аналогічна картина спостерігатиметься і на сході країни, зокрема в Харкові, Луганську та Донецьку, де температура також сягатиме +7..+9°C.

На заході України, зокрема у Львові, очікується дещо вища температура – +11..+13°C. Однак місцями можливі невеликі дощі. Центральні та південні області, такі як Дніпро, Одеса, Сімферополь і Мелітополь, отримають порцію м’якого тепла з температурами від +9 до +13°C.

Загалом 29 січня в Україні пройде без значних погодних потрясінь. Відносно тепла температура для цього періоду року та відсутність опадів зроблять день комфортним для прогулянок і подорожей.