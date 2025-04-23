Погода 24 апреля: Украина завтра станет самой теплой страной в Европе

24 апреля, Украина будет на первом месте по температуре воздуха среди европейских стран — столбики термометров покажут +20…+26°C. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

Завтра Украина будет удерживать пальму первенства едва ли не самой жаркой страны Европы. Температура воздуха составит в течение дня +20+26 градусов - сообщает Диденко.

Вместе с теплом в четверг в Украину вернутся кратковременные дожди с грозами. Осадки вероятны в западных областях, а вечером - на севере и юго-востоке.

В Киеве четверг будет жарким, до +25, +26 градусов. 24-го апреля большую часть суток в столице осадков не ожидается, однако завтра вечером есть вероятность кратковременных грозовых дождей - отметила синоптик.

Ожидается, что в пятницу будет больше дождей, а в субботу резко похолодает на севере и западе, в большей части центральной части страны. А в воскресенье антициклон обусловит в Украине сухую, однако прохладную погоду.

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