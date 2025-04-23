Погода 24 апреля: Украина завтра станет самой теплой страной в Европе

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались
Эксклюзив
12:29 • 4982 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
11:49 • 12453 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
11:37 • 15140 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
08:41 • 26433 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

07:58 • 39352 просмотра

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год - Нафтогаз

22 апреля, 18:22 • 62663 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

22 апреля, 17:32 • 91491 просмотра

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

22 апреля, 13:40 • 137248 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
22 апреля, 09:55 • 109546 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

22 апреля, 08:27 • 124707 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+26°
1м/с
21%
749 мм
Популярные новости

ГСЧС показала последствия атаки на Полтаву: 3 человека пострадали, повреждены дома и инфраструктура

23 апреля, 03:03 • 44443 просмотра

В Харькове ликвидируют последствия массированных ударов по жилой инфраструктуре: предварительно, без жертв

23 апреля, 03:50 • 40673 просмотра

За сутки ВСУ уничтожили 1210 военных и десятки единиц техники

23 апреля, 04:31 • 54251 просмотра

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

23 апреля, 06:22 • 38956 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 33924 просмотра
публикации

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

11:46 • 11600 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 34637 просмотра

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

23 апреля, 06:22 • 39670 просмотра

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

22 апреля, 14:43 • 73712 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

22 апреля, 13:40 • 137267 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 28104 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 27949 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 58079 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 48698 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 93741 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

Погода 24 апреля: Украина завтра станет самой теплой страной в Европе

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Завтра Украина будет самой жаркой страной Европы с температурой +20…+26°C. В западных областях ожидаются кратковременные дожди, а вечером – на севере и юго-востоке.

Погода 24 апреля: Украина завтра станет самой теплой страной в Европе

24 апреля, Украина будет на первом месте по температуре воздуха среди европейских стран — столбики термометров покажут +20…+26°C. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

Завтра Украина будет удерживать пальму первенства едва ли не самой жаркой страны Европы. Температура воздуха составит в течение дня +20+26 градусов

- сообщает Диденко.

Вместе с теплом в четверг в Украину вернутся кратковременные дожди с грозами. Осадки вероятны в западных областях, а вечером - на севере и юго-востоке.

В Киеве четверг будет жарким, до +25, +26 градусов. 24-го апреля большую часть суток в столице осадков не ожидается, однако завтра вечером есть вероятность кратковременных грозовых дождей

- отметила синоптик.

Ожидается, что в пятницу будет больше дождей, а в субботу резко похолодает на севере и западе, в большей части центральной части страны. А в воскресенье антициклон обусловит в Украине сухую, однако прохладную погоду.

Армии должны быть готовы к угрозам безопасности, спровоцированным изменением климата - эксперты22.04.25, 17:23 • 5352 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Погода и окружающая среда
Европа
Украина
Киев
Brent
$67.42
Bitcoin
$93,465.70
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.82
Золото
$3,335.36
Ethereum
$1,797.20