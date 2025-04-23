Погода 24 квітня: Україна завтра стане найтеплішою країною в Європі
Київ • УНН
Завтра Україна буде найспекотнішою країною Європи з температурою +20…+26°C. У західних областях очікуються короткочасні дощі, а ввечері – на півночі та південному сході.
24 квітня, Україна буде на першому місці за температурою повітря серед європейських країн — стовпчики термометрів покажуть +20…+26°C. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко в Telegram, пише УНН.
Завтра Україна втримуватиме пальму першості чи не найспекотнішої країни Європи. Температура повітря становитиме протягом дня +20+26 градусів
Разом із теплом у четвер в Україну повернуться короткочасні дощі з грозами. Опади ймовірні у західних областях, а ввечері - на півночі та південному сході.
У Києві четвер буде спекотним, до +25, +26 градусів. 24-го квітня більшу частину доби в столиці опадів не очікується, проте завтра ввечері є ймовірність короткочасних грозових дощів
Очікується, що у пʼятницю буде більше дощів, а в суботу різко похолодає на півночі та заході, в більшості центральної частини країни. А в неділю антициклон зумовить в Україні суху, проте прохолодну погоду.
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