Поезд с топливом сошел с рельсов в тамбовской области: на железнодорожных путях сильный пожар
Киев • УНН
Поезд с топливом сошел с рельсов в тамбовской области, в результате чего взорвалось сразу несколько цистерн. Всего же повреждено около 30 вагонов. Причины пока неизвестны. Движение поездов на участке приостановлено, сообщают российские "медиа", передает УНН.
Детали
Мощный взрыв на железной дороге в тамбовской области. Поезд с топливом сошел с рельсов - взорвалось сразу несколько цистерн
Сообщается, что авария произошла на тупиковых путях станции Кочетовка-2 под мичуринском. Столб дыма виден за десятки километров. На тушение пожара брошены все силы местного МЧС. Есть ли пострадавшие - сейчас выясняют спасатели.
Напомним
Грузовой поезд с дизельным топливом сошел с рельсов в Польше ночью, 3 февраля. Причиной, вероятно, стали сильные морозы и поломка контактной сети.