10:29 • 12169 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 20400 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 16501 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 20355 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 34416 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 49471 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 39689 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36900 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 34036 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21418 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
публикации
Эксклюзивы
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"
4 февраля, 05:00
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метра
4 февраля, 05:46
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствия
4 февраля, 06:41
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW
4 февраля, 07:33
Поезд с топливом сошел с рельсов в тамбовской области: на железнодорожных путях сильный пожар

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В тамбовской области поезд с топливом сошел с рельсов, вызвав взрыв нескольких цистерн. Повреждено около 30 вагонов, движение поездов приостановлено.

Поезд с топливом сошел с рельсов в тамбовской области: на железнодорожных путях сильный пожар

Поезд с топливом сошел с рельсов в тамбовской области, в результате чего взорвалось сразу несколько цистерн. Всего же повреждено около 30 вагонов. Причины пока неизвестны. Движение поездов на участке приостановлено, сообщают российские "медиа", передает УНН.

Детали

Мощный взрыв на железной дороге в тамбовской области. Поезд с топливом сошел с рельсов - взорвалось сразу несколько цистерн

- говорится в сообщении.

Сообщается, что авария произошла на тупиковых путях станции Кочетовка-2 под мичуринском. Столб дыма виден за десятки километров. На тушение пожара брошены все силы местного МЧС. Есть ли пострадавшие - сейчас выясняют спасатели.

Всего же повреждено около 30 вагонов. Причины пока неизвестны. Движение поездов на участке приостановлено.

Напомним

Грузовой поезд с дизельным топливом сошел с рельсов в Польше ночью, 3 февраля. Причиной, вероятно, стали сильные морозы и поломка контактной сети.

Павел Башинский

Новости МираПроисшествия
Дорожно-транспортное происшествие
Польша