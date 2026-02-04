Поїзд з пальним зійшов з рейок в тамбовській області: на залізничних коліях сильна пожежа
У Тамбовській області поїзд з паливом зійшов з рейок, спричинивши вибух кількох цистерн. Пошкоджено близько 30 вагонів, рух поїздів призупинено.
Потужний вибух на залізниці в тамбовській області. Поїзд з паливом зійшов з рейок - вибухнуло відразу кілька цистерн
Повідомляється, що аварія сталася на тупикових коліях станції Кочетовка-2 під мічуринськом. Стовп диму видно за десятки кілометрів. На гасіння пожежі кинуті всі сили місцевого МНС. Чи є постраждалі - зараз з'ясовують рятувальники.
Вантажний потяг з дизельним пальним зійшов з рейок у Польщі вночі, 3 лютого. Причиною, імовірно, стали сильні морози та поломка контактної мережі.