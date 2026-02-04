Поїзд з пальним зійшов з рейок в тамбовській області: на залізничних коліях сильна пожежа

$43.190.22
14:49 • 26 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ
10:29 • 12246 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 20531 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 16588 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 20445 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 34484 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 49561 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 39726 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 36917 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 34053 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"
4 лютого, 05:00
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метри
4 лютого, 05:46
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідки
4 лютого, 06:41
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW
4 лютого, 07:33
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою
11:15
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою
3 лютого, 11:15
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
3 лютого, 14:37
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка
3 лютого, 14:17
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися
3 лютого, 06:30
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
2 лютого, 18:38
Дональд Трамп
Вадим Філашкін
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Донецька область
Державний кордон України
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайн
14:18
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев'ять років шлюбу
3 лютого, 18:03
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"
3 лютого, 16:57
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикою
3 лютого, 14:20
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікувань
3 лютого, 11:58
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Starlink
Brent

Поїзд з пальним зійшов з рейок в тамбовській області: на залізничних коліях сильна пожежа

Київ • УНН

 78 перегляди

У Тамбовській області поїзд з паливом зійшов з рейок, спричинивши вибух кількох цистерн. Пошкоджено близько 30 вагонів, рух поїздів призупинено.

Поїзд з пальним зійшов з рейок в тамбовській області: на залізничних коліях сильна пожежа

Поїзд з паливом зійшов з рейок у тамбовській області, внаслідок чого вибухнуло відразу кілька цистерн. Всього ж пошкоджено близько 30 вагонів. Причини поки невідомі. Рух поїздів на ділянці призупинено, повідомляють російські "медіа", передає УНН.

Деталі

Потужний вибух на залізниці в тамбовській області. Поїзд з паливом зійшов з рейок - вибухнуло відразу кілька цистерн

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що аварія сталася на тупикових коліях станції Кочетовка-2 під мічуринськом. Стовп диму видно за десятки кілометрів. На гасіння пожежі кинуті всі сили місцевого МНС. Чи є постраждалі - зараз з'ясовують рятувальники.

Всього ж пошкоджено близько 30 вагонів. Причини поки невідомі. Рух поїздів на ділянці призупинено.

Нагадаємо

Вантажний потяг з дизельним пальним зійшов з рейок у Польщі вночі, 3 лютого. Причиною, імовірно, стали сильні морози та поломка контактної мережі.

Павло Башинський

Дорожньо-транспортна пригода
Польща