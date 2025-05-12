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Поджог ТЦ в Варшаве: подозреваемым предъявлены обвинения, не исключается российский след

Киев • УНН

 • 2198 просмотра

Польша обвинила двух украинцев в поджоге ТЦ Marywilska 44, подозревая их в сотрудничестве с россией. Также, власти закрывают консульство рф в Кракове из-за возможной причастности к инциденту, а российского посла вызвали в МИД Польши.

Поджог ТЦ в Варшаве: подозреваемым предъявлены обвинения, не исключается российский след

Польская прокуратура предъявила обвинения двум гражданам Украины, которые могли быть причастны к поджогу ТЦ Marywilska 44 в Варшаве. Вместе с тем, правоохранители не исключают российский след, а власти Польши объявили о закрытии российского консульства в Кракове. Об этом сообщает RMF, передает УНН.

Детали

По данным польских СМИ, прокуратура предъявила обвинения двум гражданам Украины, которые, вероятно, сотрудничали с российскими спецслужбами. Первый должен был снять на камеру пожар в ангаре и акцию тушения, а затем отправить эти материалы в россию.

Сейчас он находится под арестом в Литве. Другой подозреваемый скрывается в россии, его объявили в международный розыск.

В то же время, как добавляет RMF, российский посол в Варшаве сергей андреев был приглашен в Министерство иностранных дел Польши, где ему должны вручить ноту об отзыве согласия на деятельность консульства в Кракове.

Кроме того, по данным российских Telegram-каналов и "СМИ", генеральное консульство рф могут закрыть в течение 30 дней, точная дата неизвестна.

Напомним

12 мая 2024 года рано утром в Варшаве загорелся торговый центр Marywilska 44. К моменту прибытия пожарных практически все здание зала уже было охвачено пламенем. Крыша комплекса также частично обрушилась.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пожар в ТЦ Marywilska 44 был поджогом, заказанным российскими спецслужбами.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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