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Підпал ТЦ у Варшаві: підозрюваним висунуто звинувачення, не виключається російський слід

Київ • УНН

 • 2470 перегляди

Польща звинуватила двох українців у підпалі ТЦ Marywilska 44, підозрюючи їх у співпраці з росією. Також, влада закриває консульство рф у Кракові через можливу причетність до інциденту, а російського посла викликали в МЗС Польщі.

Підпал ТЦ у Варшаві: підозрюваним висунуто звинувачення, не виключається російський слід

Польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України, які могли бути причетними до підпалу ТЦ Marywilska 44 у Варшаві. Разом з тим, правоохоронці не виключають російський слід, а влада Польщі оголосила про закриття російського консульства у Кракові. Про це повідомляє RMF, передає УНН.

Деталі

За даними польських ЗМІ, прокуратура висунула обвинувачення двом громадянам України, які, ймовірно, співпрацювали з російськими спецслужбами. Перший мав зняти на камеру пожежу в ангарі та акцію гасіння, а потім надіслати ці матеріали до росії.

Наразі він перебуває під арештом у Литві. Інший підозрюваний переховується в росії, його оголосили в міжнародний розшук.

Водночас, як додає RMF, російський посол у Варшаві сергій андрєєв був запрошений до Міністерства закордонних справ Польщі, де йому мають вручити ноту про відкликання згоди на діяльність консульства у Кракові.

Крім того, за даними російських Telegram-каналів і "ЗМІ", генеральне консульство рф можуть закрити впродовж 30 днів, точна дата невідома.

Нагадаємо

12 травня 2024 року рано вранці у Варшаві загорівся торговий центр Marywilska 44. До моменту прибуття пожежників практично вся будівля залу вже була охоплена полум'ям. Дах комплексу також частково обвалився.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пожежа в ТЦ Marywilska 44 була підпалом, замовленим російськими спецслужбами.

Євген Устименко

Євген Устименко

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