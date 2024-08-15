Подводный охотник обнаружил в Днепре обломки "Шахеда"

На Киевщине мужчина в Днепре обнаружил обломки вражеского ударного беспилотника. Находка лежала на глубине пять метров. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Отмечается, что вблизи Обуховского района местный житель - опытный подводный охотник, находясь на глубине пяти метров, внезапно столкнулся с большими железными обломками. Мужчина немедленно вызвал спасателей.

"На место происшествия оперативно прибыли водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины и начали обследование акватории реки.

Обследовав 0,09 га водного пространства, специалисты на расстоянии 1000 метров от берега обнаружили обломки российского ударного БПЛА типа Shahed, которые уже не представляли никакой угрозы", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что обломки подняли из воды с помощью специального оборудования и доставили на берег для дальнейшего исследования.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, какие типы исследований во время экспертиз вражеских БПЛА и ракет являются первоочередными.

"В зависимости от конкретных вопросов, которые вынесены на решение экспертами, проводятся выявление основных характеристик оружия, анализ металлов и материалов из которых оно изготовлено, сравнение с предыдущими образцами, по возможности - реконструкция и другие задачи. Например, использование компьютерного моделирования для анализа траектории полета, возможных мест запуска и характеристик взрыва. Кроме того, выявление серийных номеров, маркировок и других идентификационных знаков сохраненной микроэлектроники позволяет проводить идентификацию производителей такой продукции", - рассказал Рувин.