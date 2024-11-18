Подводный кабель между Финляндией и Германией поврежден: что известно
Киев • УНН
Телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Хельсинки и Ростоком перестал работать утром в понедельник. Ремонтные работы начаты, восстановление может занять от 5 до 15 дней.
Подводный кабель между Финляндией и Германией был поврежден, телекоммуникационная связь прервана, информацию о повреждении подтвердили в центре кибербезопасности Traficom, причина неисправности в настоящее время неизвестна, пишет УНН со ссылкой на Yle.
Детали
"Подводный кабель C-Lion1 Cinia Oy, который проходит между Финляндией и Германией, имеет неисправность", согласно пресс-релизу Cinia, государственной компании, которая строит оптоволоконные сети и предоставляет телекоммуникационные услуги.
Директор Центра кибербезопасности Traficom Самули Бергстрём подтвердил Yle, что кабель поврежден.
"Сейчас выясняются причины этого. Препятствия могут возникать время от времени, и причин может быть несколько, например, они чувствительны к погодным условиям и повреждениям, вызванным судоходством. Важно то, что проблемы выявлены и начаты мероприятия по их устранению", - отметил Бергстрём.
Согласно пресс-релизу Cinia, неисправность была замечена после четырех часов утра понедельника.
Кабель длиной 1173 километров пролегает между Сантагаминой в Хельсинки и Ростоком в Германии.
Причина неисправности пока неизвестна.
Cinia сообщает, что ремонтное судно готово выйти на место и что ремонтные работы уже начались. Точное время ремонта еще не известно, но обычно время ремонта подводных кабелей составляет от 5 до 15 дней.
Подводный кабель C-Lion1 был запущен в 2016 году. Это единственный подводный кабель в Финляндии, который ведет напрямую в Центральную Европу.
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