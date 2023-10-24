Подводный телекоммуникационный кабель между Швецией и Эстонией поврежден из-за внешнего вмешательства - Минобороны Швеции

Детали

Во время пресс-конференции с участием Министерства обороны, гражданской обороны и ВМС Швеции по вопросам повреждения кабеля между Швецией и Эстонией было отмечено, что кабель между Швецией и Эстонией был поврежден из-за внешней силы или вмешательства. Кроме того, участники брифинга пришли к выводу, что повреждение произошло в тесной связи с двумя другими известными инцидентами: одним на финско-эстонском газопроводе и другим на финско-эстонском кабеле связи.

Цитата

«Мы тесно сотрудничаем с нашими эстонскими и финскими партнерами. Эстония сообщила об обнаружении следов физического воздействия. Они также оценили, что повреждение газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией связано с повреждением кабеля связи между Швецией и Эстонией», - рассказал министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

«Кабель между Швецией и Эстонией был подвергнут физическому удару», - заявил министр обороны Пол Йонсон журналистам шведского канала TV4 Nyheterna.

В настоящее время проводится расследование - пока неизвестно, что вызвало повреждения.

«Мы ожидаем результатов в течение нескольких дней», - подтвердил Пол Йонсон.

Министр обороны Швеции пока не хочет спекулировать, кто именно мог стоять за потенциальной диверсией. Но он заметил, что в Балтийском море наблюдается повышенная напряженность.

«Не в последнюю очередь из-за вторжения россии в Украину, и очевидно, что это создает беспокойство в районе Балтийского моря», - добавил он.

Напомним

Продолжается расследование по делу повреждения газопровода и телекоммуникационного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию на дне Балтийского моря. Финские следователи заявили, что обнаружили на месте повреждения газопровода Balticconnector на морском дне следы, которые могли быть вызваны "внешней силой, которая была механической, а не взрывом".