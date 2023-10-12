У Фінляндії заявили, що газопровід було пошкоджено механічно і до цього може бути причетна державна структура

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“Є підстави підозрювати, що шкоди завдала зовнішня сила, яка, схоже, була механічною, а не вибухом”, — сказав Рісто Лохі з Національного бюро розслідувань Фінляндії“, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Слідчі заявили, що розслідування перебуває на “дуже ранній технічній стадії” і його завершення займе кілька днів через погану погоду та великої ділянки, на якій ведуться пошуки. Директор Служби безпеки і розвідки Фінляндії Антті Пельттарі заявив також, що до пошкодження газопроводу може бути причетний державний суб’єкт, не уточнивши, якої саме країни.

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“Не можна виключати участь державної структури в цій роботі. Хто за цим стоїть — питання попереднього слідства. Більш детально ми не коментуємо”, — сказав Антті Пельттарі, якого цитує Reuters.

Нагадаємо

Фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid Finland 8 жовтня повідомив про перекриття газогону Balticconnector між Естонією та Фінляндією через підозру в можливому витоку газу. 10 жовтня знайшли місце пошкодження. Як заявили фінські прикордонники, йдеться не про витік, а явне пошкодження газопроводу.

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