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У Фінляндії заявили, що газопровід було пошкоджено механічно і до цього може бути причетна державна структура

У Фінляндії заявили, що газопровід було пошкоджено механічно і до цього може бути причетна державна структура

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Фінські слідчі заявили, що виявили на місці пошкодження газопроводу Balticconnector на морському дні сліди, які могли бути спричинені «зовнішньою силою, яка була механічною, а не вибухом». Також заявили про можливу участь у справі державної структури. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Цитата

“Є підстави підозрювати, що шкоди завдала зовнішня сила, яка, схоже, була механічною, а не вибухом”, — сказав Рісто Лохі з Національного бюро розслідувань Фінляндії“, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Слідчі заявили, що розслідування перебуває на “дуже ранній технічній стадії” і його завершення займе кілька днів через погану погоду та великої ділянки, на якій ведуться пошуки. Директор Служби безпеки і розвідки Фінляндії Антті Пельттарі заявив також, що до пошкодження газопроводу може бути причетний державний суб’єкт, не уточнивши, якої саме країни.

Цитата

“Не можна виключати участь державної структури в цій роботі. Хто за цим стоїть — питання попереднього слідства. Більш детально ми не коментуємо”, — сказав Антті Пельттарі, якого цитує Reuters.

Нагадаємо

Фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid Finland 8 жовтня повідомив про перекриття газогону Balticconnector між Естонією та Фінляндією через підозру в можливому витоку газу. 10 жовтня знайшли місце пошкодження. Як заявили фінські прикордонники, йдеться не про витік, а явне пошкодження газопроводу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Виток газу на газопроводі між Фінляндією та Естонією: уряд Фінляндії підозрює причетність до інциденту росії

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