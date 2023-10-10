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Виток газу на газопроводі між Фінляндією та Естонією: уряд Фінляндії підозрює причетність до інциденту росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. До інциденту з витоком газу на газопроводі між Фінляндією та Естонією може бути причетна рф. Про це пише фінське видання Iltalehti із посиланням на власні джерела в уряді та Силах оборони, передає УНН.

Цитата

“Цілком імовірно, що пошкодження як газопроводу, так і кабелю зв’язку є результатом зовнішньої діяльності. Причина пошкодження ще не ясна, розслідування триває у співпраці між Фінляндією та Естонією”, — сказав президент Фінляндії Саулі Нііністо в заяві журналістам.

Деталі

Видання Iltalehti, посилаючись на дані власних джерел в уряді, повідомили, що керівництво Фінляндії та Сили оборони підозрюють у пошкодженні газопроводу саме росію.

Причини пошкодження газопроводу і телекомунікаційного кабелю, що з’єднує Фінляндію та Естонію під дном Балтійського моря, нині спільно розслідують Сили оборони обох країн.

Розслідування зовнішнього пошкодження трубопроводу розпочало й Фінське бюро розслідувань. Там зазначили, що наразі перевіряють версію про те, чи збиток завдано навмисно, чи випадково. У бюро також додали, що розмір пошкодження такий, що вказує на навмисні дії. Тому, ймовірніше за все, це було саме зовнішнє втручання.

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Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що пошкодження трубопроводу викликає “занепокоєння”, однак енергопостачання Фінляндії залишається стабільним. А пошкодження телекомунікаційного кабелю не вплинуло на загальне підключення Фінляндії.

Під час пресконференції журналістам, щодо ситуації на газопроводі, прем’єр зазначив, що на газ припадає 5% енергопостачання Фінляндії.

Додатково

Наразі газопровід Balticconnector закритий. Таке рішення прийняли в неділю зранку через побоювання, що газ витікатиме з діри в 77-кілометровому (48-мильному) трубопроводі. Фінський уряд заявив, що ремонт триватиме місяці, і вартість газу у Фінляндії може дещо зрости взимку через цей виток. Але на ціни за електроенергію, ймовірно це істотно не вплине.

Втім, відповідно до даних аналітиків, європейські ціни на газ зросли вже у вівторок у другій половині дня після новин із пошкодженням газопроводу. Причому базовий голландський контракт на передній місяць торкнувся TRNLTTFMc1 49,75 євро за мегават-годину (МВт-год) згідно з даними LSEG, що є найвищим рівнем за шість місяців.

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Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО ділитиметься інформацією про збитки та готове підтримати своїх союзників — Фінляндію та Естонію.

Північні та балтійські сусіди також запропонували допомогу.

“Швеція підтримує наших північно-балтійських колег і готова запропонувати будь-яку допомогу щодо пошкодження підводної інфраструктури між Фінляндією та Естонією”, — заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром у дописі на X, раніше відомому як Twitter.

Президент Латвії Едгард Рінкевичс також висловив “солідарність і підтримку” Фінляндії та Естонії.

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Довідково

Трубопровід між Інкоо у Фінляндії та Палдіскі в Естонії перетинає Фінську затоку, рукав Балтійського моря, який тягнеться на схід у російські води та закінчується в порту Санкт-Петербурга.

У 2022 році більші газопроводи Nord Stream, які проходять через Балтійське море між росією та Німеччиною, були пошкоджені вибухами, які влада назвала навмисними актами саботажу.

Газопровід Balticconnector був відкритий у грудні 2019 року, щоб допомогти інтегрувати ринки газу в регіоні, надаючи Фінляндії та балтійським країнам Естонії, Латвії та Литві більшу гнучкість поставок.

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Фінляндія минулого року орендувала плавуче сховище та регазифікаційну установку (FSRU) для прийому зрідженого природного газу (СПГ), замінивши таким чином поставки з росії, які були припинені внаслідок вторгнення москви в Україну.

Фінський телекомунікаційний оператор Elisa окремо заявив, що пошкоджений кабель використовувався в основному для резервних цілей і на послуги компанії це пошкодження не вплинуло.

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