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Фінляндія хоче взяти під контроль найбільшу спортивну арену Гельсінкі, яка належить російським бізнесменам

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Фінляндія шукає способи взяти під свій контроль найбільшу спортивну арену Гельсінкі, яку закрито з минулого року через санкції проти її російських власників-мільярдерів, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За оцінками столичної влади, готелі, ресторани та інші підприємства втрачають до 400 мільйонів євро (420 мільйонів доларів США) на рік, доки арена простоює.

Мільярдер геннадій тимченко, який має інтереси в російських енергетичних компаніях, і роман ротенберг, син могутньої родини ротенбергів, контролюють стадіон, який раніше був головною ареною для улюбленого виду спорту Фінляндії – хокею з шайбою.

Представник тимченка відмовився від коментарів, а ротенберг не одразу відповів на прохання про коментарі.

Усі активи тимченка в ЄС були заморожені, а роман ротенберг став об’єктом санкцій США, введених проти його батька бориса та дядька аркадія та їхніх родин за тісні зв’язки з президентом росії володимиром путіним.

Мер Гельсінкі Юхана Вартіайнен заявив, що місто сподівається, що російські власники добровільно продадуть споруду.

«Ми знаємо, що активні переговори про продаж залу продовжуються, і ми сподіваємося, що угода відбудеться якнайшвидше, щоб повернути зал у користування мешканцям Гельсінкі», - повідомив Вартіайнен електронною поштою.

Фінляндія також розглядає варіанти експропріації об’єкта, якщо російські магнати відмовляться добровільно продати свої частки, повідомили міністерства закордонних справ та юстиції Фінляндії.

Декілька претендентів висловили зацікавленість у купівлі арени, але в нинішній ситуації будь-яка ціна продажу буде заморожена судовими приставами Фінляндії доти, доки одного разу санкції не буде знято, повідомило міністерство закордонних справ Фінляндії.

Поточні правила санкцій ЄС не включають в себе експропріацію заморожених активів, що може ускладнити цей варіант, додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фінляндія готує черговий пакет оборонної допомоги Україні

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