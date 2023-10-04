Фінляндія хоче взяти під контроль найбільшу спортивну арену Гельсінкі, яка належить російським бізнесменам
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Фінляндія шукає способи взяти під свій контроль найбільшу спортивну арену Гельсінкі, яку закрито з минулого року через санкції проти її російських власників-мільярдерів, передає УНН із посиланням на Reuters.
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За оцінками столичної влади, готелі, ресторани та інші підприємства втрачають до 400 мільйонів євро (420 мільйонів доларів США) на рік, доки арена простоює.
Мільярдер геннадій тимченко, який має інтереси в російських енергетичних компаніях, і роман ротенберг, син могутньої родини ротенбергів, контролюють стадіон, який раніше був головною ареною для улюбленого виду спорту Фінляндії – хокею з шайбою.
Представник тимченка відмовився від коментарів, а ротенберг не одразу відповів на прохання про коментарі.
Усі активи тимченка в ЄС були заморожені, а роман ротенберг став об’єктом санкцій США, введених проти його батька бориса та дядька аркадія та їхніх родин за тісні зв’язки з президентом росії володимиром путіним.
Мер Гельсінкі Юхана Вартіайнен заявив, що місто сподівається, що російські власники добровільно продадуть споруду.
«Ми знаємо, що активні переговори про продаж залу продовжуються, і ми сподіваємося, що угода відбудеться якнайшвидше, щоб повернути зал у користування мешканцям Гельсінкі», - повідомив Вартіайнен електронною поштою.
Фінляндія також розглядає варіанти експропріації об’єкта, якщо російські магнати відмовляться добровільно продати свої частки, повідомили міністерства закордонних справ та юстиції Фінляндії.
Декілька претендентів висловили зацікавленість у купівлі арени, але в нинішній ситуації будь-яка ціна продажу буде заморожена судовими приставами Фінляндії доти, доки одного разу санкції не буде знято, повідомило міністерство закордонних справ Фінляндії.
Поточні правила санкцій ЄС не включають в себе експропріацію заморожених активів, що може ускладнити цей варіант, додав він.
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