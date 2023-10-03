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Фінляндія готує черговий пакет оборонної допомоги Україні

Фінляндія готує черговий пакет оборонної допомоги Україні

Київ • УНН

 • 551323 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги Україні на суму 2 млрд євро. Про це повідомила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, пише УНН.

Деталі

«Готується наступний наш пакет військової техніки для України, яка є нашим найбільшим партнером у розвитку. Фінляндія та ЄС підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Свобода переможе", - написала Еліна Валтонен у соціальній мережі Х.

Нагадаємо

У серпні уряд Фінляндії прийняв рішення про надання Києву нового, 18-го пакету військової допомоги.

Зазначається, що президент Фінляндії ухвалив рішення про новий оборонний пакет для України 25 серпня за поданням уряду.

За оцінками, це мало коштувати Фінляндії близько 94 мільйонів євро.

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