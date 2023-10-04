Финляндия хочет взять под контроль крупнейшую спортивную арену Хельсинки, которая принадлежит российским бизнесменам
Киев • УНН
Киев. 3 октября. УНН. Финляндия ищет способы взять под свой контроль крупнейшую спортивную арену Хельсинки, которая закрыта с прошлого года из-за санкций против ее российских владельцев-миллиардеров, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По оценкам столичных властей, отели, рестораны и другие предприятия теряют до 400 миллионов евро (420 миллионов долларов США) в год, пока арена простаивает.
Миллиардер геннадий тимченко, имеющий интересы в российских энергетических компаниях, и роман ротенберг, сын могущественной семьи ротенбергов, контролируют стадион, который ранее был главной ареной для любимого вида спорта Финляндии — хоккея с шайбой.
Представитель тимченко отказался от комментариев, и ротенберг не сразу ответил на запросы о комментариях.
Все активы тимченко в ЕС были заморожены, а роман ротенберг стал объектом санкций США, введенных против его отца бориса и дяди аркадия и их семей за тесные связи с президентом россии владимиром путиным.
Мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен заявил, что город надеется, что российские владельцы добровольно продадут здание.
“Мы знаем, что активные переговоры о продаже зала продолжаются, и мы надеемся, что сделка состоится как можно скорее, чтобы вернуть зал в пользование жителям Хельсинки”, — сообщил Вартиайнен по электронной почте.
Финляндия также рассматривает варианты экспроприации объекта, если российские магнаты откажутся добровольно продать свои доли, сообщили Министерства иностранных дел и юстиции Финляндии.
Несколько претендентов выразили заинтересованность в покупке арены, но в нынешней ситуации любая цена продажи будет заморожена судебными приставами Финляндии до тех пор, пока однажды санкции не будут сняты, сообщило Министерство иностранных дел Финляндии.
Текущие правила санкций ЕС не включают экспроприацию замороженных активов, что может усложнить этот вариант, добавил он.
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