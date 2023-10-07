Столтенберг: ризик ескалації через підтримку України блідне порівняно з можливістю дозволити путіну виграти війну

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Видання вказує, що поки в Німеччині набирає обертів дискусія щодо того, чи повинен Берлін поставити Україні крилаті ракети Taurus, Столтенберг знайшов слова похвали на адресу Німеччини. «Постачання зброї – це національне питання. Я вітаю рішучу підтримку України з боку Німеччини», - зазначив Генсек НАТО.

Генсек НАТО, як повідомляється, відзначив нещодавні заяви Берліна про нові поставки озброєнь.

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«Я вітаю заяву Німеччини про те, що вона надішле Україні ще одну систему протиповітряної оборони типу Patriot», — сказав Столтенберг.

«Я розумію занепокоєння, що наша підтримка України несе в собі ризик ескалації, але цей ризик блідне у порівнянні з тим, щоб дозволити путіну виграти цю війну. Якщо путін виграє війну в Україні, він, швидше за все, знову вдасться до насильства», - вказав Генсек НАТО.

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Очільник НАТО висловився і про вибори в Польщі та формування уряду в Словаччині: «Словаччина і Польща є надійними опорами України, обидві країни надають Києву важливу військову техніку, зокрема бойову авіацію. Якими б не були майбутні уряди в Братиславі та Варшаві, союзники по НАТО продовжуватимуть стояти разом».

«У наших власних інтересах підтримувати Україну, і я впевнений, що всі союзники продовжуватимуть це робити», — сказав Столтенберг. Нещодавно висловлювалися побоювання, що Альянс прихильників України може дати тріщину.

Зараз Україна наближається до другої зими з початку повномасштабної війни. «Можна очікувати нових атак росії на українську енергосистему. Протиповітряна оборона має вирішальне значення для збереження життів українців», – наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО прокоментував й контрнаступ України: «Збройні сили України повернули територію, мають імпульс. Прогрес важливіший за швидкість. Україна рухається вперед, повільно, але впевнено».

Кожен метр, який здобуває Україна, є метром, втраченим для росії, сказав Столтенберг. «росія втратила військовий престиж, країна економічно слабшає та політично ізольована», - зазначив він.

Очільник оборонного альянсу також прокоментував погрози москви про можливе застосування тактичної ядерної зброї. "Ядерна риторика росії абсолютно безвідповідальна, але ризик застосування росією ядерної зброї залишається низьким", - сказав Столтенберг.

У москві усвідомлюють, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не слід вести. «Звичайно, ми продовжуємо дуже уважно стежити за діяльністю росії. НАТО є ядерним альянсом, і ядерне стримування працює протягом 75 років», - вказав він.