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Столтенберг: ризик ескалації через підтримку України блідне порівняно з можливістю дозволити путіну виграти війну

Столтенберг: ризик ескалації через підтримку України блідне порівняно з можливістю дозволити путіну виграти війну

Київ • УНН

 • 1738137 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Ризик ескалації через підтримку України блідне у порівнянні з можливістю дозволити російському диктатору володимиру путіну виграти війну. Про це заявив в інтерв'ю Die Welt Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.

Деталі

Видання вказує, що поки в Німеччині набирає обертів дискусія щодо того, чи повинен Берлін поставити Україні крилаті ракети Taurus, Столтенберг знайшов слова похвали на адресу Німеччини. «Постачання зброї – це національне питання. Я вітаю рішучу підтримку України з боку Німеччини», - зазначив Генсек НАТО.

Генсек НАТО, як повідомляється, відзначив нещодавні заяви Берліна про нові поставки озброєнь.

Цитата

«Я вітаю заяву Німеччини про те, що вона надішле Україні ще одну систему протиповітряної оборони типу Patriot», — сказав Столтенберг.

«Я розумію занепокоєння, що наша підтримка України несе в собі ризик ескалації, але цей ризик блідне у порівнянні з тим, щоб дозволити путіну виграти цю війну. Якщо путін виграє війну в Україні, він, швидше за все, знову вдасться до насильства», - вказав Генсек НАТО.

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Очільник НАТО висловився і про вибори в Польщі та формування уряду в Словаччині: «Словаччина і Польща є надійними опорами України, обидві країни надають Києву важливу військову техніку, зокрема бойову авіацію. Якими б не були майбутні уряди в Братиславі та Варшаві, союзники по НАТО продовжуватимуть стояти разом».

«У наших власних інтересах підтримувати Україну, і я впевнений, що всі союзники продовжуватимуть це робити», — сказав Столтенберг. Нещодавно висловлювалися побоювання, що Альянс прихильників України може дати тріщину.

Зараз Україна наближається до другої зими з початку повномасштабної війни. «Можна очікувати нових атак росії на українську енергосистему. Протиповітряна оборона має вирішальне значення для збереження життів українців», – наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО прокоментував й контрнаступ України: «Збройні сили України повернули територію, мають імпульс. Прогрес важливіший за швидкість. Україна рухається вперед, повільно, але впевнено».

Кожен метр, який здобуває Україна, є метром, втраченим для росії, сказав Столтенберг. «росія втратила військовий престиж, країна економічно слабшає та політично ізольована», - зазначив він.

Очільник оборонного альянсу також прокоментував погрози москви про можливе застосування тактичної ядерної зброї. "Ядерна риторика росії абсолютно безвідповідальна, але ризик застосування росією ядерної зброї залишається низьким", - сказав Столтенберг.

У москві усвідомлюють, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не слід вести. «Звичайно, ми продовжуємо дуже уважно стежити за діяльністю росії. НАТО є ядерним альянсом, і ядерне стримування працює протягом 75 років», - вказав він.

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