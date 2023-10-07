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Столтенберг: риск эскалации из-за поддержки Украины меркнет по сравнению с возможностью позволить путину выиграть войну

Столтенберг: риск эскалации из-за поддержки Украины меркнет по сравнению с возможностью позволить путину выиграть войну

Киев • УНН

 • 1738131 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Риск эскалации из-за поддержки Украины меркнет по сравнению с возможностью позволить российскому диктатору владимиру путину выиграть войну. Об этом заявил в интервью Die Welt Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

Детали

Издание указывает, что пока в Германии набирает обороты дискуссия о том, должен ли Берлин поставить Украине крылатые ракеты Taurus, Столтенберг нашел слова похвалы в адрес Германии. «Поставки оружия – это национальный вопрос. Я приветствую решительную поддержку Украины со стороны Германии», - отметил Генсек НАТО.

Генсек НАТО, как сообщается, отметил недавние заявления Берлина о новых поставках вооружений.

Цитата

«Я приветствую заявление Германии о том, что она пришлет Украине еще одну систему противовоздушной обороны типа Patriot», — сказал Столтенберг.

«Я понимаю беспокойство, что наша поддержка Украины несет в себе риск эскалации, но этот риск бледнеет по сравнению с тем, чтобы позволить путину выиграть эту войну. Если путин выиграет войну в Украине, он, скорее всего, снова прибегнет к насилию», - указал Генсек НАТО.

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Глава НАТО высказался и о выборах в Польше и формировании правительства в Словакии: «Словакия и Польша являются надежными опорами Украины, обе страны предоставляют Киеву важную военную технику, в частности боевую авиацию. Какими бы ни были будущие правительства в Братиславе и Варшаве, союзники по НАТО будут продолжать стоять вместе».

«В наших собственных интересах поддерживать Украину, и я уверен, что все союзники будут продолжать это делать», — сказал Столтенберг. Недавно высказывались опасения, что Альянс сторонников Украины может дать трещину.

Сейчас Украина приближается ко второй зиме с начала полномасштабной войны. «Можно ожидать новых атак россии на украинскую энергосистему. Противовоздушная оборона имеет решающее значение для сохранения жизней украинцев», – подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО прокомментировал и контрнаступление Украины: «Вооруженные Силы Украины вернули территорию, имеют импульс. Прогресс важнее скорости. Украина движется вперед, медленно, но уверенно».

Каждый метр, который отвоевывает Украина, является метром, потерянным для россии, сказал Столтенберг. «россия потеряла военный престиж, страна экономически слабеет и политически изолирована», - отметил он.

Глава оборонного альянса также прокомментировал угрозы мМосквы о возможном применении тактического ядерного оружия. "Ядерная риторика россии абсолютно безответственна, но риск применения россией ядерного оружия остается низким", - сказал Столтенберг.

В москве осознают, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда не следует вести. «Конечно, мы продолжаем очень внимательно следить за деятельностью россии. НАТО является ядерным альянсом, и ядерное сдерживание работает в течение 75 лет», - указал он.

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