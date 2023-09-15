Фінляндія планує заборонити в’їзд авто з російською реєстрацією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Фінляндія заборонить в'їзд російських легкових автомобілів, приєднавшись до своїх балтійських сусідів. Рішення базується на політиці Європейської комісії, яка спрямована на запобігання ухилення від санкцій, запроваджених проти росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Yle, передає УНН.
Деталі
Фінляндія, як і країни Балтії, планує заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією. Рішення ґрунтується на рекомендації Європейської Комісії, яка була випущена тиждень тому. Заборона в'їзду легкових автомобілів, зареєстрованих в росії, має на меті запобігти ухиленню від санкцій, які ЄС запровадив проти рф.
Зазначається, що детальніше про це рішення повідомить міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у п'ятницю.
Проте вже відомо, що заборона розповсюджується на автомобілі, в яких перебуває менше десяти осіб. Також існують деякі винятки з цього правила, наприклад, для автомобілів, що перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі. Коли саме заборона набуде чинності, поки невідомо.
Крім того, вже повідомляють, що внаслідок цього рух на східному кордоні Фінляндії знизився, але все ще залишається відносно завантаженим.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Латвія, Литва та Німеччина підтримали рішення Єврокомісії, і запровадили санкції на в'їзд авто з російськими номерами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В митниці Литви порахували, скільки з понеділка не впустили автомобілів на російських номерах