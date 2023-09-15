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Финляндия планирует запретить въезд авто с российской регистрацией

Финляндия планирует запретить въезд авто с российской регистрацией

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Финляндия запретит въезд российских легковых автомобилей, присоединившись к своим балтийским соседям. Решение базируется на политике Европейской комиссии, которая направлена на предотвращение уклонения от санкций, введенных против россии после ее полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Yle, передает УНН.

Детали

Финляндия, как и страны Балтии, планирует запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией. Решение основывается на рекомендации Европейской Комиссии, которая была выпущена неделю назад. Запрет въезда легковых автомобилей, зарегистрированных в России, имеет целью предотвратить уклонение от санкций, которые ЕС ввел против рф.

Отмечается, что подробнее об этом решении сообщит министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в пятницу.

Однако уже известно, что запрет распространяется на автомобили, в которых находится менее десяти человек. Также существуют некоторые исключения из этого правила, например, для автомобилей, перевозящих гуманитарную помощь или медицинские грузы. Когда именно запрет вступит в силу, пока неизвестно.

Кроме того, уже сообщают, что в результате этого движение на восточной границе Финляндии снизилось, но все еще остается относительно загруженным.

Напомним

Ранее сообщалось, что Латвия, Литва и Германия поддержали решение Еврокомиссии, и ввели санкции на въезд авто с российскими номерами. 

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