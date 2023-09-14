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В митниці Литви порахували, скільки з понеділка не впустили автомобілів на російських номерах

В митниці Литви порахували, скільки з понеділка не впустили автомобілів на російських номерах

Київ • УНН

 • 549420 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Після набуття чинності заборони Євросоюзу на в'їзд на територію Співтовариства автомобілів з російськими номерами, митниця Литви з понеділка не пропустила через кордон 36 автомобілів, пише Delfi, передає УНН.

Деталі

Генеральний директор Департаменту митниці Литви Дарюс Жвіронас у середу радіо LRT повідомив, що в перший день застосування санкції до Литви спробували в'їхати 17 автомобілів, зареєстрованих у росії. За його словами, автомобілі з російськими номерами з понеділка не пускають на територію Литви, за винятком випадків транзиту в Калінінград або з Калінінграда.

"На територію Литви через прикордонні дорожні пости не пропущено 36 автомобілів із російськими номерами", - повідомила в середу вранці представник митниці Ірміна Фролова-Мілашене.

Жвіронас зазначив, що в майбутньому нове роз'яснення ЄК може торкнутися й автомобілів, які вже перебувають на території Співтовариства, тобто тих, що в'їхали до ЄС ще до набуття чинності нових обмежень.

"Наступний адекватний крок - це рішення щодо транспортних засобів, які вже перебувають на території ЄС. Їх дійсно багато, і я вважаю, що кожен громадянин росії, який має автомобіль, зареєстрований у росії, повинен потурбуватися і виїхати на цьому транспортному засобі до третіх країн, тобто до російської федерації, республіки білорусь або інших країн", - сказав очільник Департаменту митниці.

"Тому що так, зараз це регулювання нове, але за два-три тижні я не думаю, що якийсь громадянин зможе чесно сказати, що мене не поінформували, що я не покинув Євросоюз через незнання. Я вважаю, що цим треба зайнятися, а не відкладати на довгий час", - зазначив Жвіронас.

У вівторок заступник міністра закордонних справ Йовіта Нялюпшене сказала, що вважає, що до отримання роз'яснень ЄК ввезені на територію Литви автомобілі, зареєстровані в росії, не підлягатимуть конфіскації.

"Ми вважаємо, що закон заднім числом не діє", - сказала заступник міністра журналістам.

В оновлених у п'ятницю роз'ясненнях ЄК зазначено, що автомобілі або інші предмети особистого користування, що підпадають під санкції, як-от фотоапарати, ноутбуки, телефони, цигарки, приладдя для гоління, шампунь, мило й інші товари, не можуть бути ввезені на територію ЄС, навіть тимчасово.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Латвія, Литва та Німеччина запровадили санкції на в'їзд авто з росії

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