В таможне Литвы посчитали, сколько с понедельника не впустили автомобилей на российских номерах

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Генеральный директор Департамента таможни Литвы Дарюс Жвиронас в среду радио LRT сообщил, что в первый день применения санкции в Литву попытались въехать 17 автомобилей, зарегистрированных в россии. По его словам, автомобили с российскими номерами с понедельника не пускают на территорию Литвы, за исключением случаев транзита в Калининград или из Калининграда.

"На территорию Литвы через пограничные дорожные посты не пропущено 36 автомобилей с российскими номерами", - сообщила в среду утром представитель таможни Ирмина Фролова-Милашене.

Жвиронас отметил, что в будущем новое разъяснение ЕК может коснуться и автомобилей, которые уже находятся на территории Сообщества, то есть тех, которые въехали в ЕС еще до вступления в силу новых ограничений.

"Следующий адекватный шаг - это решение по транспортным средствам, которые уже находятся на территории ЕС. Их действительно много, и я считаю, что каждый гражданин России, который имеет автомобиль, зарегистрированный в россии, должен позаботиться и выехать на этом транспортном средстве в третьи страны, то есть в российскую федерацию, республику Беларусь или другие страны", - сказал глава Департамента таможни.

"Потому что да, сейчас это регулирование новое, но через две-три недели я не думаю, что какой-то гражданин сможет честно сказать, что меня не проинформировали, что я не покинул Евросоюз по незнанию. Я считаю, что этим надо заняться, а не откладывать на долгое время", - отметил Жвиронас.

Во вторник заместитель министра иностранных дел Йовита Нялюпшене сказала, что считает, что до получения разъяснений ЕК ввезенные на территорию Литвы автомобили, зарегистрированные в россии, не будут подлежать конфискации.

"Мы считаем, что закон задним числом не действует", - сказала замминистра журналистам.

В обновленных в пятницу разъяснениях ЕК указано, что автомобили или другие предметы личного пользования, подпадающие под санкции, такие как фотоаппараты, ноутбуки, телефоны, сигареты, бритвенные принадлежности, шампунь, мыло и другие товары, не могут быть ввезены на территорию ЕС, даже временно.

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