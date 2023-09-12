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Латвія, Литва та Німеччина запровадили санкції на в'їзд авто з росії

Латвія, Литва та Німеччина запровадили санкції на в'їзд авто з росії

Київ • УНН

 • 668658 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Латвія, Литва та Німеччина підтримали рішення Єврокомісії, і запровадили санкції на в'їзд авто з російськими номерами. З цього приводу обурюються російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

У різних країнах ЄС на рекомендації Єврокомісії відреагували по-різному. Згоду з посиленням санкцій проти росіян підтримав уряд Литви, Латвії, Естонії та Німеччини. Водночас, у Фінляндії поки що відмовились запроваджувати категоричну заборону на в'їзд російських авто.

Литва

Литва заборонила в'їзд у країну машинам росіян. Про це рішення повідомили в Митній службі країни. Однак, литовські прикордонники зазначили, що як виняток, вони пускатимуть у країну автівки на російських номерах, які їдуть транзитом до Калінінграда. Цю позицію підтвердила і віце-міністр закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене. Вона підтримала запропоновані Єврокомісією санкції, і уточнила, пославшись на правила ЄК, що в ЄС не повинні в'їжджати авто, куплені в росії, авто з російськими номерами, а також машини, зареєстровані у росії.

Латвія

У Міністерстві закордонних справ Латвії зазначили, що авто у росіян вилучати на кордоні просто так не будуть. Втім, згідно з новими правилами Єврокомісії людям в авто з російськими номерами в'їзд до країни буде закритий. Їм доведеться їхати назад. А в разі, якщо людина відмовиться співпрацювати та виконувати вимоги митників, наприклад, не захоче повертатися у рф, то можлива й конфіскація автомобіля.

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Естонія

За заборону на в'їзд авто з росії висловився і глава міністерства внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс. Однак він вказав, що реалізацію цих заходів ще варто обговорити з усіма прикордонними з рф країнами. А поки цього не сталось, російські машини все ще зможуть перетинати кордон Естонії.

Німеччина

Про можливість вилучення у власників автомобілів на російських номерах заявили і у Митній службі Німеччини. Випадки конфіскації машин з рф у ФРН були й раніше. Однак і у Німеччині для росіян будуть винятки. До країни пропускатимуть автомобілі на російських номерах, які необхідні для діяльності дипломатів, а також транспорт, що належить громадянам країн ЄС і членам їхніх сімей.

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Фінляндія

Рішення щодо пропуску машин із рф усе ще не ухвалили у Фінляндії. Глава санкційного відділу МЗС Піа Саріваара заявила місцевому телеканалу, що влада має намір вивчити роз'яснення ЄК, щоб визначити подальші заходи. Однак, поки відповідних рішень немає, автомобілі з російськими номерами, як і раніше, можуть в'їжджати до Фінляндії, і митниця не буде конфісковувати автомобілі на фінсько-російському кордоні.

Контекст

8 вересня Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства щодо росії, зокрема, відтепер в'їзд росіян до зони Євросоюзу на особистому автомобілі, зареєстрованому в країні-агресорці, розцінюватимуть як спробу забороненого імпорту. Такі авто Єврокомісія пропонує конфіскувати у росіян.

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Зазначимо, що роз'яснення Єврокомісії не є юридично зобов'язувальним. Кожна країна-учасниця ЄС сама вирішує, які обмеження із запропонованих встановлювати щодо росіян. Якщо трактувати роз'яснення Єврокомісії буквально, то митні органи країн ЄС можуть не пропустити до Євросоюзу не тільки автомобілі, а й особисті речі росіян, зокрема ноутбуки, смартфони, косметику і навіть туалетний папір. Раніше в Німеччині було зареєстровано кілька випадків арешту автомобілів з російською реєстрацією, як у місцевих жителів, так і в туристів, які проїжджали країну транзитом.

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