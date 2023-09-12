Латвия, Литва и Германия ввели санкции на въезд авто из росии

Детали

В разных странах ЕС на рекомендации Евро комиссии отреагировали по-разному. Согласие с усилением санкций против россиян поддержало правительство Литвы, Латвии, Эстонии и Германии. В то же время, в Финляндии пока что отказалась вводить категорический запрет на въезд российских авто.

Литва

Литва запретила въезд в страну машинам россиян. Об этом решение сообщили в Таможенной службе страны. В то же время, литовские пограничники отметили, что в качестве исключения, они будут пускать в страну машины на российских номерах, которые едут транзитом в Калининград. Эту позицию подтвердила и вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене. Она поддержала предложенные Еврокомиссией санкции, и уточнила, сославшись на правила ЕК, что в ЕС не должны въезжать авто, купленные в россии, авто с российскими номерами, а также машины, зарегистрированные в россии.

Латвия

В Министерстве иностранных дел Латвии отметили, что авто у россиян изымать на границе просто так не будут. Но согласно с новыми правилами Еврокомиссии людям в авто с российскими номерами въезд в страну будет закрыт. Им придется ехать обратно. А в случае, если человек откажется сотрудничать и выполнять требования таможенников, например, не захочет возвращаться в рф, то возможна и конфискация автомобиля.

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Эстония

За запрет на въезд авто из россии высказался и глава министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Однако он указал, что реализацию этих мер еще стоит обсудить на уровне всех приграничных с рф стран. А до этого российские машины все еще смогут пересекать границу Эстонии.

Германия

О возможности изъятия у владельцев автомобилей на российских номерах заявили так же в Таможенной службе Германии. Случаи конфискации машин из РФ в ФРГ были и ранее. Однако и в Германии для россиян будут исключение. В страну будут пропускать автомобили на российских номерах, которые необходимы для деятельности дипломатов, а так же транспорт, принадлежащий гражданам стран ЕС и членам их семей.

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Финляндия

Решение в отношении пропуска машин из рф все еще не приняли в Финляндии. Глава санкционного отдела МИД Пиа Сариваара заявила местному телеканалу, что власти намерены изучить разъяснения ЕК, чтобы определить дальнейшие меры. Однако, пока соответствующих решений нет, автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию, и таможня не будет конфисковывать автомобили на финско-российской границе.

Контекст

8 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении россии, в частности, отныне въезд россиян в зону Евросоюза на личном автомобиле, зарегистрированном в стране-агрессорке, будут расценивать как попытку запрещенного импорта. Такие авто Еврокомиссия предлагает конфисковать у россиян.

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Отметим, что разъяснения Еврокомиссии не являются юридически обязывающими. Каждая страна-участница ЕС сама решает какие ограничения из предложенных устанавливать в отношении россиян. Если трактовать разъяснение Еврокомиссии буквально, то таможенные органы стран ЕС могут не пропустить в Евросоюз, не только автомобили, но и личные вещи россиян, в том числе ноутбуки, смартфоны, косметику и даже туалетную бумагу. Ранне в Германии были зарегистрированы несколько случаев ареста автомобилей с российской регистрацией как у местных жителей, так и у проезжающих страну транзитом туристов.