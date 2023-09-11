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Отныне санкции на российскую атомную отрасль должны быть наложены - министр энергетики

Киев • УНН

 • 454107 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Сейчас не осталось преград для введения санкций в атомной отрасли против россии. Загрузка шведского ядерного топлива в реактор Ровенской АЭС продемонстрировала, что страна-агрессор уже не является уникальным производителем в этой сфере, отметил министр энергетики Герман Галущенко, передает УНН.

Детали

По мнению министра энергетики, загрузка ядерного топлива в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС, произведенного компанией Westinghouse Electric Sweden AB при участии специалистов НАЭК «Энергоатом» должна открыть путь к санкциям против России в соответствующей отрасли.

«Не осталось ни одной преграды для того, чтобы наложить санкции на российскую атомную отрасль», - сказал Галущенко.

Министр отметил, что до этого ядерное топливо этого типа производилось исключительно Россией, из-за чего страны, которые его использовали, были зависимыми от государства-террориста. Этот аргумент, в частности, использовал ряд государств, аргументируя во время соответствующих переговоров свой отказ от наложения быстрых санкций на российскую атомную отрасль.

"Сейчас уже ведется работа с рядом европейских стран, подписаны соответствующие документы. Мы работаем над тем, чтобы заменить Россию на рынке ядерного топлива", - добавил Герман Галущенко.

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