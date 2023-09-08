Санкційний наступ світу на рф має відновитися: Зеленський назвав три пріоритети
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, закликав партнерів до посилення санкцій проти росії, заявивши, що занадто тривала санкційна пауза лише допомагає рф обійти обмеження, передає УНН.
Зеленський наголосив, що зараз спостерігається надто тривала санкційна пауза з боку партнерів. росія також надто активно намагається обійти санкції.
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“Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе. І захистити! І тим більше має уникати будь-яких спроб використовувати компанії вільного світу, технології вільного світу, продукцію вільного світу, щоб воювати проти свободи. Три пріоритети: подальші санкції проти енергосектору росії, реальні обмеження постачання терористам чипів і загалом мікроелектроніки та подальше блокування російського фінансового сектору. Цей санкційний наступ світу має відновитися”, - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що вибори на ТОТ є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН. Також Україна закликала Раду Безпеки ООН застосувати нові санкції до організаторів цих виборів.