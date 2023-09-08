Санкційний наступ світу на рф має відновитися: Зеленський назвав три пріоритети

Зеленський наголосив, що зараз спостерігається надто тривала санкційна пауза з боку партнерів. росія також надто активно намагається обійти санкції.

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“Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе. І захистити! І тим більше має уникати будь-яких спроб використовувати компанії вільного світу, технології вільного світу, продукцію вільного світу, щоб воювати проти свободи. Три пріоритети: подальші санкції проти енергосектору росії, реальні обмеження постачання терористам чипів і загалом мікроелектроніки та подальше блокування російського фінансового сектору. Цей санкційний наступ світу має відновитися”, - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що вибори на ТОТ є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН. Також Україна закликала Раду Безпеки ООН застосувати нові санкції до організаторів цих виборів.